Moskva tvrdí, že ukrajinský dron zasiahol jadrovú elektráreň. Po výbuchu na chladiacej veži však nehrozí únik radiácie

Moskva oznámila, že ukrajinský bezpilotný stroj v noci z pondelka na utorok narazil do chladiacej veže Novovoronežskej jadrovej elektrárne v západoruskej Voronežskej oblasti. Informáciu potvrdila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorá dodala, že incident nemal vplyv na jadrovú bezpečnosť a v okolí elektrárne neboli zaznamenané žiadne zmeny úrovne radiácie.
Podľa spoločnosti Rosenergoatom, patriacej do koncernu Rosatom, sa dron pokúsil zaútočiť na chladiacu vežu, no ruská protivzdušná obrana ho zneškodnila. Po zrážke s konštrukciou šiesteho bloku však došlo k explózii.
Na mieste neboli hlásené žiadne zranenia a technici neobjavili poškodenie, ktoré by ohrozilo stabilitu či prevádzku veže, uviedla spoločnosť. Na povrchu zostala iba tmavá stopa po výbuchu. Informoval portál CNN.
Kyjev sa k ruským tvrdeniam zatiaľ nevyjadril. Nie je to však prvý incident, ktorý sa týka ruskej jadrovej infraštruktúry od začiatku invázie na Ukrajinu pred viac než tri a pol rokmi.
Útoky na oboch stranách
Na začiatku invázie, v roku 2022, ruské jednotky obsadili nefunkčnú Černobyľskú elektráreň, známe miesto najväčšej jadrovej havárie v histórii. Z oblasti sa stiahli po niekoľkých týždňoch, no v tomto roku Kyjev obvinil Moskvu, že dronový útok poškodil nový ochranný plášť nad reaktorom. Rusko však zodpovednosť odmietlo.
Zároveň od marca 2022 okupuje ruská strana Záporožskú jadrovú elektráreň, najväčšie zariadenie svojho druhu v Európe. Tá je už dva týždne bez vonkajších dodávok elektriny, ktoré sú potrebné na chladenie odstavených reaktorov, pričom prevádzku udržiavajú len dieselové generátory. Z prerušenia napájania sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva.
MAAE potvrdila, že jej pozorovatelia v Záporoží nedávno zaznamenali prichádzajúcu aj odchádzajúcu paľbu. Rafael Grossi opäť vyzval obe strany na „maximálnu vojenskú zdržanlivosť“ v okolí jadrových zariadení a upozornil, že situácia v Záporoží je „mimoriadne vážna“.
Agentúra sa podľa neho usiluje sprostredkovať obnovenie vonkajšieho napájania elektrárne, ktorá už počas vojny stratila prístup k elektrine desaťkrát . Tento výpadok je zatiaľ najdlhší.
