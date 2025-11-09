More v obľúbenej destinácii sa rozbúrilo a ľudia prichádzajú o život: Hlásia tri obete, voda zmietla aj ďalších

Tri osoby zahynuli v sobotu pri samostatných nehodách súvisiacich s rozbúreným morom na španielskom dovolenkovom ostrove Tenerife, informovali miestne záchranné služby.
Záchranný vrtuľník transportoval muža, ktorý spadol do vody na pláži v obci La Guancha na severe ostrova, ale podľa záchranných služieb bol pri príchode vyhlásený za mŕtveho.
Ešte predtým našli vo vode pri pláži El Cabezo na juhu Tenerife bezvládne telo muža. Plavčíci a zdravotníci sa ho pokúsili oživiť, ale na mieste bol vyhlásený za mŕtveho.
O život prišla aj žena
Vlna na móle v Puerto de la Cruz na severe zmietla do mora 10 ľudí. Polícia a okoloidúci zachránili skupinu, ale jedna žena dostala infarkt a nepodarilo sa ju oživiť. Traja ďalší zo skupiny utrpeli vážne zranenia a boli prevezení do nemocnice na ošetrenie.
Una grave tempesta a Tenerife ha provocato 3 morti e 15 feriti. Gli incidenti sono avvenuti in diverse spiagge dell’isola, mentre le Canarie sono rimaste in pre-allerta per i fenomeni costieri, con onde alte fino a quattro metri. pic.twitter.com/bWpDn8T5Lc
— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 9, 2025
