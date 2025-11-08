Rudolf Huliak rozdal seniorom šeky za 120-tisíc eur. Ukázalo sa, že nie sú kryté a majú hodnotu plastovej karty

Minister cestovného ruchu a športu SR prišiel s novinkou a rozhodol sa rozdať seniorom 120-tisíc eur. Každé krajské ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) dostane každoročne príspevok vo výške 15-tisíc eur na športové aktivity seniorov. Príspevok, ktorý bude poskytovať národná lotériová spoločnosť Tipos, ohlásil a formou symbolických šekov i odovzdal Rudolf Huliak na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Najprv treba o peniaze požiadať
Organizácie JDS si na štvrtkovej tlačovej konferencii prevzali šeky na tohtoročný príspevok, v ďalších rokoch ich majú dostávať na základe žiadosti adresovanej Tiposu, informovala TASR. Podľa najnovších zistení Markízy však nie sú kryté.
„Požiadali sme o darovacie zmluvy. Z Tiposu však prišla odpoveď, že to celé bol len „zámer“ a mimovládka si najprv musí o peniaze požiadať. Rozdané šeky majú momentálne hodnotu len plastovej karty,“ objasňuje situáciu portál TV Noviny.
