Módna návrhárka Veronika Kostková upozorňuje na chyby pri výbere obuvi: V týchto topánkach vyzerá každá žena dobre

Postupne, ako teploty klesajú a chodníky sa menia na mozaiku vody, lístia a prvého snehu, prichádzajú na rad topánky, ktoré zahrejú a zároveň vyzerajú čo najlepšie. Správny výber obuvi však nie je len otázkou módy. Mnohé ženy zvyčajne stavia na módny kúsok, ktorý dobre vyzerá, no je to na úkor komfortu. Tlačia ich, dokonca spôsobujú pľuzgiere, no hlavné je, že sú trendy a páčia sa im.
Vybrať obuv, ktorá je pohodlná a zároveň nesklame v nepriaznivom počasí, si vyžaduje dávku trpezlivosti. Ak si dáte na výbere záležať, podľa módnej návrhárky Veroniky Kostkovej môžete mať topánky, ktoré sú pohodlné a zároveň zoštíhlia vašu postavu. Ako nám potvrdila, praktickosť je taktiež na mieste a v kombinácii s udržateľnosťou sa priblížite k dokonalej obuvi.
Treba sa pri výbere topánok riadiť typom postavy?
Pri výbere topánok sa na typ postavy môžeme pozerať skôr ako na milý orientačný kompas, nie ako na nepriestrelné pravidlo. Určite je to na nejaké orientovanie sa v strihoch nápomocné, ale nedá sa vždy striktne škatuľkovať ženy na jablká, hrušky či presýpacie hodiny – moja skúsenosť z ateliéru je, že každá z nás má jedinečnú siluetu, ktorá sa nedá opisovať len v geometrických tvaroch.
Skôr než rigidné kategórie vám pomôže sledovať proporcie – či vám topánky opticky neprerežú nohu v nevhodnom mieste, či vám niekde „neskrátia“ krok alebo nepôsobia príliš ťažkopádne a nepridajú zbytočne kilá aj tam, kde nie sú. Aj na poslednej prehliadke LOVESTORY som prekvapila tým, že som väčšine modeliek vybrala nízke sandáliky a baleríny – hoci všetci automaticky očakávali vysoké lodičky.
Nič im neskracovali, práve naopak, opticky predĺžili nohy, zjemnili siluetu a celý look pôsobil nesmierne moderne, pohodlne a prirodzene. Presne tento efekt odporúčam hľadať aj pri výbere topánok – niekedy práve to, čo považujeme za „nepravidlo“, funguje pre vás najlepšie. Skúšajte topánky s outfitmi, ktoré nosíte najčastejšie…
