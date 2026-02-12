Mnohí sa toho nemusia ani dožiť: Na miesto v sociálnom zariadení čaká takmer 9000 seniorov

Foto: Pexels / Image by freepik

Nina Malovcová
TASR
Poradovníky sa predlžujú, kapacity rastú pomaly.

Na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku čaká takmer 9.000 seniorov, pričom kapacity v nich sa zvýšili zhruba o 2 000 miest. Na neúnosnú situáciu v tejto oblasti vo štvrtok upozornilo opozičné KDH s tým, že za posledné štyri roky pribudlo vyše 86 000 seniorov vo veku nad 65 rokov.

„Každý senior v poradovníku znamená rodinu, ktorá musí obmedziť prácu alebo úplne prestať pracovať. Rodina dopláca stovky až tisícku mesačne na súkromnú starostlivosť, nesie zodpovednosť, ktorú by mal niesť štát,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR Andrea Turčanová (KDH).

Nevyčerpané eurofondy

Kým rodiny zápasia, štát podľa nej nedokázal vyčerpať 104 miliónov eur zo 160 miliónov eur z eurofondov určených na rozšírenie kapacít pre seniorov. Turčanová sa odvolala na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý sa zameral na kontrolu komunitných služieb pre seniorov.

Podľa KDH zároveň vznikajú extrémne drahé nízkokapacitné projekty. V Šarišských Sokolovciach (okres Sabinov) stálo zariadenie s kapacitou 12 miest vyše 1,2 milióna eur, čo je vyše 100 000 eur na jedno miesto. Inde stoja projekty 3,6 až 3,7 milióna eur na 30 miest. Mesačné náklady na jedno miesto podľa hnutia dosahujú okolo 2 000 eur.

„Nemôžeme budovať sociálne haciendy za milióny, zatiaľ čo tisíce seniorov čakajú na základnú starostlivosť. Štát má slúžiť ľuďom, nie vytvárať predražené projekty bez dlhodobej udržateľnosti, ktoré po niekoľkých rokoch môžu skončiť ako luxusné byty pre vyvolených,“ upozornila Turčanová.

Návrhy riešení a reakcia ministerstva

Systém čelí podľa KDH aj personálnej kríze. Mzdy opatrovateliek sa pohybujú od 809 do 1 330 eur v hrubom, čo je hlboko pod priemerom národného hospodárstva. Zdravotná starostlivosť v zariadeniach nie je systémovo dofinancovaná a len minimum zariadení má zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Poslankyňa informovala, že predloží konkrétne riešenia. Požaduje komplexnú analýzu udržateľnosti systému, stabilizáciu personálu vrátane systémového nastavenia platov a dofinancovania ošetrovateľskej starostlivosti zo zdravotného poistenia, ako aj reformu financovania samospráv tak, aby mali predvídateľné zdroje a dokázali reagovať na demografický vývoj.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii na KDH zdôraznilo, že ide o obdobie rokov 2017 až 2021, keď pôsobili predchádzajúce vlády, a nie súčasného vedenia rezortu. „Pod súčasným vedením rezortu práce zrekonštruujeme a postavíme z Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR 159 budov v celkovej hodnote viac ako 280 miliónov eur. Tieto zariadenia budú poskytovať ambulantné alebo pobytové sociálne služby a spolu ponúknu kapacitu 3 200 miest,“ uviedla pre TASR riaditeľka odboru komunikácie MPSVR Karolína Ducká. Podľa doterajšieho priebehu predpokladajú, že financie z POO vyčerpajú do posledného centa.

