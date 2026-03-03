Mnohí rodičia by nesúhlasili: Dominika Jurena prehovorila o sledovaní televízii u detí

Téma detí a obrazoviek medzi rodičmi pravidelne rozprúdi vášnivé diskusie. Realita bežných rodín je však často omnoho pestrejšia a menej uhladená než dokonale vyskladané momentky zo sociálnych sietí.
Vo svojom instagramovom príbehu sa k téme detí a sledovania rozprávok na tablete či televízii otvorene vyjadrila speváčka Dominika Jurena. Úprimne opísala vlastnú skúsenosť z náročného obdobia materstva, ktoré vníma ako svoje životné poslanie a najväčšiu výhru, a chcela povzbudiť rodičov, ktorí si občas vyčítajú, že doma deťom pustia rozprávku.
Nebolo to vždy ideálne
Dominika priznala, že ich domácnosť nebola vždy ukážkovo „bezobrazovková“. Vrátila sa najmä k obdobiu tehotenstva a prvým mesiacom po narodení dcéry, keď to pre ňu bolo fyzicky aj psychicky veľmi náročné. „Aby ste si nemysleli, že som nejaká mamička, čo démonizuje telku… nebolo tomu vždy tak, že telka u nás nešla,“ napísala úprimne.
Priblížila, že v posledných mesiacoch tehotenstva bežala televízia častejšie než dnes. „Keď som bola tehotná s Belkou, telka šla veľa, hlavne v posledných mesiacoch. Nevládala som, bola som nonstop unavená, ku koncu som bola na rizikovom,“ opísala. V tom čase si podľa vlastných slov nič nevyčítala. „A vôbec som sa necítila zle za to, že mám pustenú telku pri 1,5-ročnom dieťati,“ dodala.
