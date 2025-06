Bývalá superstaristka Dominika Jurena otvorene priznala: Tieto dni sú často náročné, nie každá žena cíti materstvo rovnako

Bývalá superstaristka Dominika Jurena sa naplno venuje výchove svojich detí a otvorene hovorí o tom, aké naplnenie v tejto role našla.

Na svojom Instagrame sa zdôverila, že materstvo vníma ako svoje životné poslanie a najväčšiu výhru. Dominika Jurena, ktorú verejnosť pozná z čias speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar, sa v súčasnosti primárne venuje svojej rodine a výchove detí.

Moja životná výhra

Pre Dominiku sa materstvo stalo kľúčovým bodom jej existencie a vníma ho ako svoje skutočné životné poslanie. Prezradila, že si uvedomuje, že materstvo nemusí byť cestou pre každú ženu, a rešpektuje slobodné rozhodnutia každej z nás. Ona sama však našla v starostlivosti o deti to, čo ju napĺňa a robí šťastnou. Ako uviedla: „Cítim, že toto je presne to, prečo som tu. Že je to moje poslanie.“

Ako napísala, jej cieľom je „priviesť na svet mini verzie mňa a Michala, vychovávať ich a viesť životom“, hoci si uvedomuje, že toto obdobie nebude trvať večne. Vie, že príde čas, keď deti „raz dostanú krídla a odletia plniť to svoje životné poslanie.“ Dominika sľubuje, že ich bude podporovať na každom kroku, nech sa vydajú akoukoľvek cestou, presne tak, ako to vždy robili jej rodičia. Aj preto sa ona sama, ako napísala, vždy rada vracia domov do rodičovského hniezda.

Hoci je to náročné, budú jej chýbať