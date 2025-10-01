Mníchovom sa ozvali výbuchy a streľba, uzavreli mesto: Prebieha veľká policajná akcia, objavili telo muža

V nemeckom Mníchove zasahuje polícia pri veľkej akcii, o ktorej tamojšie médiá informujú, že ju sprevádzala streľba a výbuchy. Presné okolnosti zásahu zatiaľ nie sú známe, no podľa doterajších informácií má ísť o vážny incident v severnej časti mesta.
Ako píše denník Bild, polícia potvrdila, že na mieste našli mŕtveho muža. Podľa denníka muž pravdepodobne nainštaloval výbušniny do domu svojich rodičov, podpálil ho a potom si siahol na život. Našli aj najmenej jednu ďalšiu osobu so strelnými zraneniami. Podrobnosti o ich totožnosti alebo o priebehu incidentu zatiaľ zverejnené neboli.
Pyrotechnici aj špeciálna jednotka
Na miesto boli okamžite povolaní pyrotechnici aj zásahová jednotka. Nemecká polícia zároveň vyzvala obyvateľov, aby sa miestu zásahu vyhli a nepokúšali sa priblížiť. Bezpečnostné zložky zostávajú na mieste a prebieha vyšetrovanie.
Polícia uzavrela veľkú časť mesta a odporúča obyvateľom a motoristom, aby sa oblasti vyhli alebo ju obišli.
