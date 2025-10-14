Mladá žena odišla z liečebného ústavu vo Vysokých Tatrách. Šírila tak nákazlivú chorobu, hrozí jej 5 rokov za mrežami

Foto: pexels

TASR
Matej Mensatoris
Polícia obvinila ženu nakazenú TBC, ktorá opustila ústav vo Vysokých Tatrách.

Polícia obvinila 22-ročnú ženu z trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že opustila liečebný ústav vo Vysokých Tatrách napriek tomu, že jej diagnostikovali tuberkulózu.

Vedela, že má infekčnú formu

Bolo preukázané, že mladá žena z obce v okrese Prešov bola začiatkom tohto mesiaca hospitalizovaná v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vysokých Tatrách. O pár dní neskôr svojvoľne opustila liečebný ústav, a to napriek tomu, že vedela, že má diagnostikovanú infekčnú formu respiračnej pľúcnej choroby, pri ktorej navonok vylučuje tuberkulózne bacily, ktoré vykašliava,“ uviedla Ligdayová.

Personál ju pritom riadne poučil o zdravotnom stave, ktorý je vysoko infekčný, nákazlivý a pre ľudské zdravie nebezpečný. Zároveň podľa polície vedela, že môže nakaziť aj iné osoby a mimo oddelenia sa má pohybovať len s nasadeným respirátorom. Aj napriek tomu poučenia nerešpektovala a opustila liečebňu.

Polícia nezodpovednú pacientku vypátrala v mieste jej bydliska. „Svojím konaním žena úmyselne zvýšila nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Obvinenej žene v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ uzavrela Ligdayová.

