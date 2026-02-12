Minnesota si môže konečne vydýchnuť: Agenti ICE opustia mesto. Zastrelili dvoch ľudí a zadržali ďalších 4000

Splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan vo štvrtok oznámil ukončenie protiimigračnej operácie v štáte Minnesota. Odchod veľkej časti príslušníkov federálnych imigračných agentúr nasadených v Minnesote sa podľa neho začne budúci týždeň.
Razie, ktoré tam federálne orgány spustili ešte 1. decembra, vyústili do masových deportácií a zastrelenia dvoch amerických občanov federálnymi imigračnými agentami. TASR tom informuje podľa agentúry AP a televízie NBC. „Navrhol som, a prezident Trump súhlasil, aby bola táto operácia ukončená,“ vyhlásil Homan na tlačovej konferencii v Minneapolise. „Vďaka našim postupom už teraz Minnesota nie je takým významným útočiskom pre zločincov,“ zdôraznil.
Zadržali aj malé deti
V Minnesote bolo v rámci operácie Metro Surge nasadených začiatkom februára asi 3000 agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) a Imigračného a colného úradu (ICE). Oba spadajú pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS).
Federálne orgány uvádzajú, že počas razií v metropolitnej oblasti Minneapolisu a St. Paul zatkli viac ako 4000 ľudí. Trumpova vláda tieto osoby označuje za nebezpečných cudzincov zdržiavajúcich sa v USA nelegálne. Imigračné úrady však zadržali aj mnoho ľudí bez trestného záznamu, vrátane detí a občanov USA, pripomína AP.
Príslušníci federálnych orgánov počas razií zastrelili dvoch bezúhonných amerických občanov – zdravotníka Alexa Prettiho a matku troch detí Renée Goodovú. Ich smrť vyvolala masové protesty.
Splnomocnenec Homan prevzal kontrolu nad operáciami v Minnesote koncom januára po Gregovi Bovinovi z CBP. Ten bol terčom rozsiahlej kritiky pre agresívny prístup federálnych agentov. Homan oznámil, že agenti pod jeho velením budú postupovať cielenejšie.
