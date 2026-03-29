Minister Taraba podal prihlášku do SNS. Je však podľa neho možné, že ho neprijmú

Minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý je vo vláde nominantom SNS, si podal do strany prihlášku. Ako však uviedol v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, je možné, že ho do strany neprijmú.
Minister zdôraznil, že prihlášku do SNS si podal na okresnej organizácii strany, pričom má záujem o pozíciu radového člena. Z vyjadrení vedenia strany však podľa neho vyplýva, že ho skôr neprijmú. „Ale členská základňa ma práve kontaktuje s úplne opačným, že kedy vstúpim,“ povedal Taraba. Zároveň pripomenul, že v ďalších parlamentných voľbách budú môcť za národniarov kandidovať len členovia strany. „Ja určite nepôjdem na kandidátku SNS, ak ma nezoberú za člena. Nechcem žiadne čestné miesto,“ vyhlásil minister.
Taraba doplnil, že je možné, že strana bude rozhodnutie o jeho členstve namiesto okamžitého odmietnutia „donekonečna odkladať“.
Vnímal to ako hotovú vec
Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling v tejto súvislosti uviedol, že vnímal ako hotovú vec spoločnú kandidátku Tarabu, predsedu Sme rodina Borisa Kollára, Richarda Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej.
„Že boli aj nejaké stretnutia neviem kde, na Donovaloch,“ povedal Gröhling s tým, že Tarabova prihláška do SNS ho preto prekvapila. „Vyjadrujem sa k tomu iba preto, lebo sa nás to aj dotýka,“ zdôraznil s poukazom na Sulíka a Cigánikovú, ktorí sú členmi SaS. „Musím sa teda na to pozrieť iným pohľadom,“ dodal šéf SaS.
