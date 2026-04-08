Minister obrany Kaliňák konečne povedal, odkiaľ majú snímky poškodeného ropovodu Družba

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) prezradil, odkiaľ majú snímky ropovodu Družba. To, že by ich mala vláda od Rusov, považuje za vtipnú konšpiračnú teóriu na úrovni plochej Zeme.
Zábery poškodeného ropovodu Družba, ktoré členovia vlády ukazovali na tlačových besedách ako dôkaz toho, že ropovod nemá žiadne viditeľné poškodenia, pochádzajú podľa slov ministra zo satelitu z Ukrajiny. „Keď sme tie snímky ukazovali prvýkrát, tak som povedal odkiaľ pochádzajú. Pochádzajú z našich zdrojov, ktoré máme v štandardnej službe predplatené. Štát a ministerstvo obrany si takéto satelitné snímky nakupujú a označujú priestor, ktorý je predmetom či už obranného, spravodajského alebo akéhokoľvek iného záujmu,“ vysvetlil Kaliňák.
Snímky vraj nie sú z Ruska
Minister zdôraznil, že ide o štandardne uzavreté zmluvy so spoločnosťami. „Sú snímky, ktoré sú, samozrejme, režimové, ktoré nezverejňujeme, a potom sú snímky, ktoré čerpáme aj od civilných spoločností, ktoré disponujú satelitnou technológiou na to, aby sme ich mohli ukázať,“ doplnil šéf rezortu obrany.
Tvrdenia o tom, že snímky pochádzajú od Ruskov, ministra pobavili a označil ich za konšpiračnú teóriu. „Uzavriem to slušne a konštruktívne v tom, že sú to snímky, ktoré pochádzajú z našich zmluvných vzťahov, ktoré používame pre našu vlastnú analýzu. Sú to dlhodobé zmluvy, ktoré pravidelne vyhodnocujeme. Keď je potrebné sa na nejakú časť pozrieť, ktorá je pre SR dôležitá z pohľadu obrany a ochrany, tak si tie snímky preberieme. A tu, zhodou okolností, práve na potvrdenie tej skutočnosti, že tam k vizuálne viditeľnému poškodeniu nedošlo,“ uzavrel minister.
