Mimoriadna situácia na strednom Slovensku: Frekventovaná cesta je úplne uzavretá, dôvodom je veľké množstvo vody

Cesta I/66 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je obojsmerne uzavretá. Dôvodom je veľké množstvo vody na vozovke. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po ceste I/66 nedostanete. Dôvodom je voda na ceste, ktorá sa v časti daného úseku nahromadila na vozovke z dôvodu intenzívnych zrážok,“ priblížila polícia s tým, že cesta bude uzavretá niekoľko hodín.
