Miliónovú hádanku musíte vyriešiť za 3 sekundy: Objavila sa v populárnej vedomostnej šou, ľudia sa smejú, že ju neuhádli

Vedomostné televízne relácie sa na Slovensku aj vo svete tešia veľkej popularite. Spomínate si ešte na Milionára, 5 proti 5, alebo si stále radi zapnete Duel? Austrálčania majú svoju vlastnú obdobu týchto šou, zvanú The 1 % Club. Nedávno sa vo finále objavila otázka, na ktorú súťažiaci nedokázali odpovedať, no podľa niektorých divákov mudrujúcich doma na gauči bola až príliš jednoduchá. Tak schválne – zvládnete ju?
Hneď na začiatku upozorňujeme, že je potrebné, aby ste ovládali angličtinu, stačí na úrovni zo základnej školy a poďme na to!
Otestujte sa, či by ste vyhrali milión
Otázka podľa portálu Mail Online znela nasledovne: Bonnie plánuje lúpež a svojmu komplicovi posiela v zašifrovanej správe inštrukcie, aký dopravný prostriedok má pripraviť. Čím sa chce Bonnie odviezť?
Úlohou súťažiacich bolo nájsť dopravný prostriedok v zašifrovanej správe s textom: „Meet me at the gazebo atop the hill after 11am.“
Túto správu môžeme preložiť ako: „Stretneme sa pri altánku na vrchu kopca po 11. hodine.“ Avšak preklad teraz pre nás nie je dôležitý, aj keď súťažiacich zjavne poplietol. Pozrite sa na vetu v angličtine ešte raz a skúste v nej nájsť ukrytý dopravný prostriedok.
Uhádli to za 3 sekundy
Správnu odpoveď môžete nájsť medzi slovami „gazeBO“ a „ATop“. Ak spojíte posledné dve písmená s prvými, dostanete slovo BOAT, čo v preklade znamená loď. Jednoduché? Finalisti, ktorí hrali o jeden milión, majú na to iný názor. Na internete sa objavili mnohé komentáre, ktoré spochybnili náročnosť tejto finálovej otázky.
„Loď? Znie to ale príliš jednoducho na finálovú otázku,“ podotkol niekto. „Dal som to za 3 sekundy,“ priznal iný komentujúci.
Dvojica súťažiacich namiesto slova „BOAT“ odpovedala „HELICOPTER“ a „VAN“, teda si myslela, že ide o helikoptéru a dodávku, no bolo to nesprávne. Treba však uznať, že v horúcom kresle je to väčší stres než doma pred televíznymi obrazovkami, preto ak sa vám aj zdá táto otázka jednoduchá, neviete, ako by ste odpovedali, keby išlo do tuhého.
