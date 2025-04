Miliónová smola: Dôchodkyňa prišla o výhru kvôli charite, žreb nechala v darovanej bunde. Čas na nárokovanie sa kráti

Šťastie sa niekedy môže obrátiť proti nám – presne to sa stalo 76-ročnej Mildred Simoneriluto z Pensylvánie. Tá si v máji 2024 kúpila výherný žreb lotérie Cash 5 v obchode s potravinami v meste Murrysville. Keď neskôr zistila, že má na žrebe čísla prinášajúce jackpot v hodnote 2,5 milióna dolárov, bola nadšená.

Ako však informuje portál People, toto nadšenie však rýchlo vystriedala panika. Žena si totiž uvedomila, že žreb nechala v bunde, ktorú darovala Vietnam Veterans of America – charitatívnej organizácii, ktorá distribuuje dary po celých Spojených štátoch aj do zahraničia. „Bola som omráčená, na toto neexistujú slová,“ povedala pre televíznu stanicu WTAE. „Hlavou mi išlo len to, ako ho môžem získať späť.“

Čas na nárokovanie sa kráti

Mildred Simoneriluto má čas do 8. mája, aby si nárokovala svoj výherný žreb. Podľa pravidiel Pensylvánskej lotérie musí mať žreb fyzicky pri sebe, aby mohla získať 2,5 milióna dolárov.

Mildred tvrdí, že nikdy nemala v úmysle žreb stratiť. Aby naň nezabudla, vložila ho do bundy, no keď bundu darovala, na žreb zabudla. Odvtedy sa už viackrát vrátila do obchodu, kde žreb kúpila, no zamestnanci jej oznámili, že nemôžu nič urobiť.

Výhra, ktorá visí vo vzduchu

Hra Cash 5 s rýchlou výhrou (Quick Cash) je hráčmi obľúbená, pretože im umožňuje okamžité vyplatenie výhry. „Žiadne anuity s Cash 5 – ak trafíte všetky výherné čísla, môžete si zobrať celú sumu naraz,“ uvádza Pensylvánska lotéria.

Zatiaľ čo Mildred Simoneriluto čaká na zázrak, mnohí ľudia sa snažia nájsť stratený žreb s výhernými číslami 14, 22, 33, 35 a 38. „Čo iné môžem robiť? Plakať nahlas a dúfať, že sa stane niečo pozitívne?“ povedala zúfalá žena pre WTAE.