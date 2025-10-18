Milión nie je až tak veľa, myslia si niektorí: Slováci prezradili, čo by urobili ako prvé, ak by vyhrali v lotérii

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Petra Sušaninová
S veľkou sumou peňazí ide ruka v ruke aj veľká zodpovednosť.

Možno ste už aj vy snívali o tom, čo by ste urobili, ak by ste vyhrali v lotérii milión. Niekto rojčí o vlastnej nehnuteľnosti, iný o luxusnej dovolenke. Prekvapí vás, čo by s nemalou výhrou urobili niektorí Slováci.

Nikomu by o tom nepovedali

Ak padne zmienka o výhre v lotérii, nejeden človek sa zrejme zamyslí nad tým, či chce zotrvať vo svojom zamestnaní alebo dá okamžite výpoveď. Viacero Slovákov má jasno, výpoveď by dali okamžite. Zároveň dodávajú, že by o výhre nikomu nepovedali, možno len svojmu partnerovi a deťom. Výhru by si ale nenechali len pre seba.

Aj keď by o nej ľuďom nepovedali, ochotne by sa podelili. Pomohli by splatiť blízkym dlžoby či hypotéky a kúpili by im niečo, čo by im urobilo radosť. Niektorí sú ale skeptickí a myslia si, že peniaze menia charakter a ak by došlo na lámanie chleba, situácia by sa zmenila a reálne by sa o výhru podelil len málokto.

Ilustračná foto: Pexels

Časť Slovákov myslí aj na budúcnosť a istú sumu by investovala. Niektorí by dokonca investovali väčšinu peňazí a utrácali až následné výnosy. Nejedného Slováka trápi hypotéka alebo nemožnosť kúpiť si vlastné bývanie. Viacerí preto píšu, že by sebe, ale aj svojim deťom, rodičom či súrodencom pomohli kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť. Niektorí to poňali s humorom a píšu, že by si z výhry zaplatili ústav, kde by o nich bolo postarané. Myslia si totiž, že by po získaní výhry asi od prekvapenia dostali mozgovú príhodu alebo infarkt.

Milión podľa niektorých nestačí

Niektorí Slováci myslia aj na charitu. Z výhry by chceli pomôcť charitatívnym organizáciám, neziskovkám či útulkom, ktoré to potrebujú. Kým pre niektorých je milión málo a na splnenie snov a pohodlný život by im to nestačilo, iní píšu, že by im, naopak, postačilo aj pár desiatok tisíc k tomu, aby sa z výhry tešili a boli spokojní.

Ilustračná foto: Pexels

Tí skeptickejší píšu, že z milióna by kúpili nanajvýš jeden dom niekde v blízkosti Bratislavy, jeden investičný byt a tam by to skončilo. Samozrejme, nejeden hypotetický výherca sníva aj o luxusnej dovolenke niekde v teple. Iní by sa rovno zbalili a do zahraničia šli nielen na dovolenku, ale by sa tam aj odsťahovali.

Žiaľ, v odpovediach sa objavujú nielen nesplnené cestovateľské sny, ale aj trpké priania. Niektorí by sa okamžite rozviedli, no finančná situácia im to momentálne nedovoľuje. Nájdu sa aj takí, ktorí majú pred zodpovednosťou rešpekt. Myslia si, že vyhrať milión je priveľký stres a prináša to so sebou veľa rizík. Preto by takú výhru radšej ani nechceli.

