Mierové rokovania uviazli: USA tlačia na rýchlejší postup, no najväčším problémom pre Rusko zostáva územná otázka

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukončenie vojny sa vzďaľuje.

Územná otázka je stále najproblematickejšou záležitosťou v rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. V pondelok to povedal pre agentúru AFP zdroj blízky rokovaniam pred stretnutím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s európskymi spojencami v Londýne, informuje TASR.

„(Územie je) najspornejšou otázkou. (Ruský prezident Vladimir) Putin nechce uzavrieť dohodu bez územia. Hľadajú sa teda akékoľvek možnosti, ako zabezpečiť, aby Ukrajina odstúpila územie,“ povedal predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Orbán hovorí o vojne s Ruskom, spomenul aj presný rok: Na Ukrajine pokračujú ťažké boje, drony zasiahli obytnú budovu
2.
Trump priznal sklamanie zo Zelenského: Podľa neho si ukrajinský prezident stále neprečítal americký mierový plán
3.
Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, všetci prehráme, varuje český prezident: Hovorí o politike ústupkov ako pred druhou svetovou vojnou
Zobraziť všetky články (1479)

USA tlačia na rýchlejší postup

„Američania vyvíjajú tlak, aby to šlo rýchlejšie a rýchlejšie,“ dodal zdroj AFP a podotkol, že Ukrajina „nemôže súhlasiť so všetkým bez vyriešenia detailov“.

Vyjadrenia prišli po rokovaní predstaviteľov USA a Ukrajiny, ktoré sa v sobotu skončili bez zjavného prelomu, hoci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zaviazal viesť ďalšie rozhovory o „skutočnom mieri“. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa predtým stretli s Putinom v Moskve, ktorá časti návrhu USA odmieta.

Americký plán prešiel od svojho prvého predstavenia v novembri viacerými úpravami, pretože podľa kritikov je príliš naklonený Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu vo februári 2022, doplnila AFP.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom ánoAnalytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne draháNajrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac