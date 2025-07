Mieri k nám studený front, ochladí sa aj o 10 stupňov: Dnes udrú búrky, najsilnejšie budú v týchto častiach

Nestabilné letné počasie pokračuje aj dnes. Obyvatelia viacerých regiónov sa musia pripraviť na prehánky, výdatnejší dážď a miestami aj intenzívne búrky. Na východe Slovenska bude situácia naďalej najvážnejšia, no zrážky a búrky sa môžu objaviť aj v iných častiach krajiny.

Na aktuálnu situáciu upozorňuje portál iMeteo, podľa ktorého bude počasie dnes ovplyvňované studeným frontom, ktorý k nám postupuje od severozápadu. Vzduchová hmota je zároveň pod vplyvom oblasti nižšieho tlaku, čo spolu s prílevom teplého a vlhkého vzduchu vytvára ideálne podmienky na vznik búrok.

Zrážky aj búrky sa môžu objaviť počas celého dňa

V priebehu utorka bude na našom území polooblačné až oblačné počasie, miestami sa môže obloha úplne zatiahnuť. Postupne sa budú objavovať prehánky a dážď, prednostne na severe a východe Slovenska.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami pre Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj. Obyvatelia týchto oblastí by mali zvýšiť opatrnosť, keďže búrky môžu byť sprevádzané nebezpečnými sprievodnými javmi, ako sú silné nárazy vetra, krátkodobé lejaky či krúpy.

Na viacerých miestach sa vyskytnú aj búrky, ktoré môžu byť sprevádzané silným vetrom, prívalovým dažďom a ojedinele aj krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav predpokladá, že dnešné zrážky môžu miestami dosiahnuť úhrn do 10 mm, pri búrkach sa lokálne očakáva až 30 mm.

Teploty budú vysoké, vietor premenlivý

Denné maximá sa budú pohybovať od 27 do 32 °C, na severe môžu ostať nižšie, približne okolo 25 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 15 °C. Vietor bude prevažne severozápadný s rýchlosťou do 5 m/s (približne 20 km/h), na juhozápade môže byť silnejší, do 9 m/s (asi 30 km/h). Pri búrkach sa však môže jeho rýchlosť výrazne zvýšiť a nárazy môžu byť nebezpečné.

Výrazné búrky sa nevyhnú ani nasledujúcim dňom

Atmosférická situácia, ktorá podporuje tvorbu búrok, bude pretrvávať aj v najbližších dňoch. V stredu by sa mali búrky opäť objaviť najmä na východe, no večer sa môže zrážková činnosť rozšíriť aj na západ a severozápad krajiny vďaka blížiacej sa frontálnej vlne.

Vo štvrtok aj v piatok budú búrky na väčšine územia, najvýraznejšie však opäť na severe a východe. Cez víkend sa očakáva postupné upokojenie počasia, no krátkodobé búrky sa ojedinele môžu vyskytnúť.

Ochladenie je na spadnutie, už zajtra pocítime citeľnú zmenu

V stredu postúpi cez naše územie ďalej na juhovýchod studený front, ktorý prinesie nielen ďalšie zrážky, ale aj citeľné ochladenie. Obloha bude prevažne oblačná až zamračená a počas dňa sa očakáva dážď, prehánky a kde-tu aj búrky. Nočné teploty klesnú na 19 až 14 °C, v chladnejších oblastiach, ako je Žilinský kraj, Horehronie či horný Spiš, dokonca miestami až na 12 °C.

Denné maximá už nedosiahnu tridsiatky, očakáva sa 23 až 28 °C, pričom na severe a východe, najmä v okolí Žiliny a Spiša, bude miestami len okolo 21 °C. Vietor zostane prevažne slabý, no počas dňa sa môže miestami rozfúkať severozápadným smerom s rýchlosťou do 6 m/s (približne 20 km/h). V čase búrok sa vietor môže krátkodobo zosilniť.