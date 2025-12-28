Michelko zo SNS prezradil, či sú predčasné voľby reálne. Prehovoril aj o poslancoch okolo Huliaka

Foto: TASR/Martin Baumann

TASR
Redakcia
Predčasné voľby sú podľa neho veľmi málo pravdepodobné, SNS nepovalí túto vládu.

Predčasné parlamentné voľby sa nedajú úplne vylúčiť, ale je to veľmi málo pravdepodobný scenár. Uviedol to v rozhovore pre TASR predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.

SNS podľa neho konštruktívne a vecne kritizuje niektoré návrhy i koaličných partnerov, no zdôrazňuje, že nepovalí túto vládu. Ani poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislí) podľa Michelka nebudú blokovať parlament. Huliak podľa neho určite nechce, aby táto vládna koalícia skončila.

„Vieme, aká je naša zodpovednosť. Je silná vôľa dokončiť celé volebné obdobie. Čo sa týka poslancov okolo Huliaka, viem si predstaviť, že nejaký zákon nepodporia, ale nepredpokladám, že by blokovali rokovanie parlamentu a robili nejaké obštrukcie,“ povedal Michelko pre TASR s tým, že pokiaľ majú vecné výhrady, dá sa o tom rozprávať.

Neistá budúcnosť Huliaka?

„Myslím si, že Huliak si veľmi dobre rozmyslí, či by robil takú mieru obštrukcií, ktoré by ohrozili koalíciu. Myslím si, že jeho politická budúcnosť je veľmi neistá a určite nemá záujem, aby táto koalícia skončila,“ doplnil. Huliak chce podľa neho ešte prijať ďalšie zákony. „Keby chcel blokovať všetky zákony SNS, je to cesta do pekla a veľmi sa mu to vráti. Sme dostatočne vyspelí na to, aby sme vedeli vládnuť aj tak, že sa nemusíme mať úplne radi, ale racionalita vždy zvíťazí,“ zdôraznil šéf klubu SNS.

Foto: SITA/Národná rada SR

Čo najviac výsledkov

Koaličné strany chcú podľa Michelka doručiť čo najviac výsledkov. „Ani zďaleka sme ešte nesplnili programové vyhlásenie vlády, takže určite bude vôľa pokračovať a ja nevidím také prekážky ani programové, ani ľudské, čo sa týka vzťahov lídrov, ktoré by ohrozili dokončenie nášho volebného obdobia,“ vyhlásil. SNS podľa jeho slov nepovalí túto vládu. „Hlboko si uvedomujeme svoju zodpovednosť, to znamená, že nebudeme automaticky súhlasiť so všetkým, ale pri vecných výhradách to vysvetlíme koaličným partnerom,“ uzavrel Michelko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Napätie okolo Taiwanu rastie: Rusko varuje Japonsko, aby zvážilo môžné dôsledky. Moskva stojí za Čínou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac