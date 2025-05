Mexiko žaluje Google, údajne sa dopustili obrovskej chyby: Zmenili názov jednej lokality a rozzúrili celú krajinu

Mexiko zažalovalo spoločnosť Google za zmenu názvu Mexického zálivu na Americký záliv pre používateľov služby Google Maps v Spojených štátoch. Oznámila to v piatok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová.

„Žaloba už bola podaná,“ povedala Sheinbaumová.

It’s not the Gulf of Mexico. It’s the Gulf of America. I literally just took this screenshot not but 30 seconds ago pic.twitter.com/T52LLQI4Lt

— RedPilled💃Texan (@TexasRedanKinky) May 6, 2025