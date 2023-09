Meta chystá v Európe veľkú zmenu: Za Facebook a Instagram si možno budeme platiť, môže ísť o pomstu Európskej únii

Podľa informácií, ktoré priniesol The New York Times, by mal americký gigant Meta pripravovať zavedenie platených verzií sociálnych sietí Facebook a Instagram. Tento krok má byť podľa zdrojov The New York Times odpoveďou Mety na nedávno zavedenú regulačnú politiku EÚ.

Existovať budú aj neplatené verzie

Cieľom Mety by podľa dostupných informácií nemal byť zárobok, ale podriadenie sa reguláciám zo strany Európskej únie. Tieto regulácie čoraz prísnejšie cielia na nakladanie s osobnými dátami používateľov kvôli následným navrhovaným reklamám a podobne. Používatelia, ktorí by si platené verzie uvedených aplikácií zaplatili, by sa vyhli akejkoľvek analýze, nakoľko by sa im žiadne reklamy ani nezobrazovali.

V článku sa taktiež uvádza, že Meta obyvateľom EÚ ponechá aj možnosť využívať sociálne siete bezplatne. Pripravované kroky by mali byť reakciou na vysoké pokuty, ktoré americký gigant v Európe platí a ďalšie kroky môžu byť verejnosti predstavené už v blízkej dobe.