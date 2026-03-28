Matovič pripomenul Šimečkovi „psiu povinnosť“: Tvrdí, že PS si na sneme vybralo najslabšieho súpera pre Fica

Nina Malovcová
TASR
Matovič označil Šimečku za najslabšieho súpera Fica.

Opätovným zvolením Michala Šimečku za predsedu Progresívneho Slovenska (PS) si hnutie vybralo do svojho čela najslabšieho súpera pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Na sobotnej tlačovej konferencii to povedal líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Šimečka bol na sobotnom sneme PS jediným kandidátom na predsedu hnutia.

Podporu mu vyjadrilo 191 z 202 hlasujúcich delegátov. „Osobne si myslím, že omnoho lepšími predsedami do toho zápasu na jeden a pol roka by bol či už pán Korčok, Ódor alebo pani Jurík. Vždy by to bolo jednoduchšie, ako keď bude v čele Michal Šimečka,“ povedal Matovič.

Kritika správania voči potenciálnym partnerom

Jedným dychom dodal, že išlo o demokratické rozhodnutie snemu a nemožno ho spochybňovať. Matovič kritizoval správanie Šimečku voči budúcim potenciálnym politickým partnerom. „Ak v budúcich voľbách PS nepodá pomocnú ruku menším subjektom a prepadnú buď KDH, SaS alebo Demokrati, tak bude vládnuť Fico bez ohľadu na to, aké krásne ľúbivé reči bude mať na sneme novozvolený predseda PS,“ dodal Matovič. Je podľa neho „psou povinnosťou“ Šimečku ponúknuť KDH, SaS a Demokratom predvolebnú koalíciu v duchu novodobej SDK.

PS na sobotnom sneme v Trnave vylúčilo povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, SNS a Republikou. „Je mimoriadne veľká škoda, že PS nevedelo vylúčiť kolaboráciu s Hlasom pred predošlými voľbami,“ reagoval líder Hnutia Slovensko.

Opozičný blok a možné predvolebné koalície

Snem PS sa na sobotnom sneme uzniesol aj na tom, že sa „vzhľadom na skúsenosti z nestabilného a chaotického vládnutia v rokoch 2020 – 2023 bude usilovať o posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán PS, SaS, KDH a Demokrati“. Šimečka hovoril o pripravenosti hnutia vytvoriť v prípade navýšenia kvóra potrebného na vstup do Národnej rady takú predvolebnú koalíciu, aby neprepadol ani jeden opozičný hlas.

