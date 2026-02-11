Matovič opäť ostro kritizuje PS: V prípadnej koalícii vraj bude hnutie plniť úlohu strážneho psa

Roland Brožkovič
TASR
Bývalý premiér chce k Progresívnemu Slovensku pristupovať prísnejšie.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) pri tzv. kauze vládneho auditu zlyhalo a nezvládlo ju. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Odmieta, že by šlo o administratívnu chybu, ale považuje to za subvenčný podvod. Pokiaľ by Hnutie Slovensko bolo súčasťou vládnej koalície s PS, chce na seba vziať úlohu „strážneho psa, ktorý nedovolí nikomu kradnúť a robiť podvody“.

K PS chce preto Matovičovo hnutie pristupovať prísnejšie. „PS v tejto kauze zlyhalo a nezvládli ju. Neprešli skúškou. Nazvať totiž jednoznačný subvenčný podvod administratívnym pochybením je strata súdnosti,“ skonštatoval Matovič.

Hovoriť, že sa nikto neobohatil, považuje za výsmech ľuďom žijúcim z poctivej práce. Je to podľa neho podceňovanie voličov PS a celej opozície. „PS svojou alibistickou, povýšeneckou a totálne zbabelou komunikáciou hodilo premiérovi Robertovi Ficovi záchranné koleso do žumpy, v ktorej sa topí,“ dodal líder hnutia s tým, že odteraz až do volieb bude premiér poukazovať na to, ako PS obhajovalo podvod. „A, bohužiaľ, bude mať pravdu,“ myslí si.

PS chcú strážiť

Ak bude PS potrebovať na zloženie vlády Hnutie Slovensko, chcú ho strážiť. „Po tejto kauze budeme našu úlohu v budúcej koalícii vnímať aj ako úlohu strážneho psa, ktorý nedovolí nikomu kradnúť a robiť podvody. Odteraz budeme k týmto ľudom pristupovať tak, že ich ideme strážiť,“ povedal s tým, že sa to týka aj tých opozičných strán, ktoré pri tejto kauze mlčali.

„Ak niekto z opozície obhajuje podvod, hrozí obrovské riziko, že bude obhajovať veľké podvody, keď bude sám vládnuť,“ hovorí Matovič. Zopakoval, že podmienkou na účasť vo vláde by bolo aj splnenie podmienok, ktoré určujú občania v ankete, ktorú organizuje Hnutie Slovensko.

Progresívne Slovensko podľa neho celému Slovensku ukázalo, že podvod svojich blízkych neváhajú obhajovať. „Podvod je podvod bez ohľadu na počet núl,“ dodal. Členovia predsedníctva PS Ivan Korčok a Beáta Jurík by podľa Matoviča boli „stokrát“ lepší na poste lídra hnutia ako súčasný šéf Michal Šimečka.

Čo odhalil vládny audit

Výsledok vládneho auditu, týkajúceho sa čerpania verejných dotácií, odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom mama Michala Šimečku. Občianske združenie Projekt Fórum, Bratislava malo šesť finančných nedostatkov s vysokou závažnosťou v hodnote 133 844,60 eura.

O audite rokoval aj parlament. Šimečka nespochybnil zistenia, no hovorí o neštandardnom postupe, keď účtovníctvo rieši parlament a vláda, nie orgány na to určené. Líder PS preto reagoval, že súčasná vláda sa útokmi na jeho rodinu snaží zakryť svoju neschopnosť a korupciu.

