Matica slovenská v ohrození: Poslanci chcú oddialiť voľby, predsedníctvo ich obviňuje z pokusu o mocenský zásah

Predsedníctvo Matice slovenskej je sklamané, nepriama novela zákona odďaľuje demokratické matičné voľby a zasahuje do jej nezávislého postavenia. Matica slovenská informovala, že s hlbokým sklamaním prijala informáciu, že skupina poslancov jednostranne predložila na rokovanie parlamentu návrh novely zákona o Matici slovenskej, a to ešte v negatívnejšej podobe, ako to bolo pred niekoľkými mesiacmi.
„Novela opäť zasahuje do matičnej autonómie, keď okrem iného ustanovuje oddialenie riadnych matičných volieb, ktoré sa majú uskutočniť už 8. novembra v rámci blížiaceho sa Valného zhromaždenia Matice slovenskej,“ upozornilo predsedníctvo s tým, že súčasne sa predlžuje volebné obdobie matičných orgánov o pol roka. Predsedníctvo Matice slovenskej to chápe ako pokus pripraviť pôdu pre politické ovládnutie organizácie.
Zákon zasahuje do kľúčových orgánov Matice
Predsedníctvo vysvetlilo, že zákon priamo zasahuje do kreovania troch kľúčových orgánov – výboru, predsedu dozorného výboru a predsedu. „Zmeny sledujú cieľ vylúčiť súčasného predsedu z demokratických volieb. Poľutovaniahodné je, že ide o tzv. nepriamu novelu, ktorá bude schovaná za pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave,“ upozornila Matica slovenská s tým, že návrh bol navyše pripravený bez súčinnosti či konzultácie s volenými orgánmi matičnej ustanovizne.
Predsedníctvo sa tak domnieva, že ide o účelový krok, ktorý potvrdzuje to, že návrh predložili v piatok a hlasovať sa má už v utorok. Na Maticu slovenskú sa pritom neobrátil žiadny kompetentný orgán a neprebehlo ani žiadne rokovanie s rezortom kultúry.
O návrhu sa vedenie Matice dozvedelo na poslednú chvíľu
Kým sa návrh neobjavil v parlamente, netušil o ňom nikto z vedenia Matice slovenskej. „Pripomíname, že podobné zásahy voči Matici si v minulosti dovolil štát počas maďarizácie v Uhorsku (1875) a neskôr v období socializmu (1950 – 1954 a 1973 – 1974),“ dodalo predsedníctvo.
Matica slovenská súčasne zdôraznila, že jej samospráva nie je darom štátu, ale jej prirodzenou a historickou súčasťou. „Národná ustanovizeň vznikla už v čase Uhorska, teda dlho pred vznikom Československej republiky. Matica slovenská nebola založená štátom – a ani mu nepatrí. O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktorého riadne konanie plánované na 8. novembra 2025 je ohrozené,“ pripomenulo predsedníctvo a podotklo, že Matica slovenská je v krátkom čase už druhýkrát terčom poslaneckých zásahov.
Podľa vedenia Matice slovenskej je nepochopiteľné, že sa tak deje práve vtedy, keď Slovensko potrebuje spájať, nie rozdeľovať. Predsedníctvo preto vyjadrilo nádej, že poslanci návrh v parlamente odmietnu.
Nahlásiť chybu v článku