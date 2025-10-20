Matica slovenská v ohrození: Poslanci chcú oddialiť voľby, predsedníctvo ich obviňuje z pokusu o mocenský zásah

Foto: TASR/Radoslav Varga

Nina Malovcová
SITA
Kríza v kultúre
Matica varuje pred zásahom politikov.

Predsedníctvo Matice slovenskej je sklamané, nepriama novela zákona odďaľuje demokratické matičné voľby a zasahuje do jej nezávislého postavenia. Matica slovenská informovala, že s hlbokým sklamaním prijala informáciu, že skupina poslancov jednostranne predložila na rokovanie parlamentu návrh novely zákona o Matici slovenskej, a to ešte v negatívnejšej podobe, ako to bolo pred niekoľkými mesiacmi.

„Novela opäť zasahuje do matičnej autonómie, keď okrem iného ustanovuje oddialenie riadnych matičných volieb, ktoré sa majú uskutočniť už 8. novembra v rámci blížiaceho sa Valného zhromaždenia Matice slovenskej,“ upozornilo predsedníctvo s tým, že súčasne sa predlžuje volebné obdobie matičných orgánov o pol roka. Predsedníctvo Matice slovenskej to chápe ako pokus pripraviť pôdu pre politické ovládnutie organizácie.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Rezort kultúry plánuje masívne prepúšťanie: Stovky ľudí prídu o prácu, Machala už žiada menné zoznamy
2.
Po kritike už na nádvorí vozidlá nenájdete: Škoda Auto Slovensko ruší ďalšie spoločné aktivity s Bienále ilustrácií Bratislava
3.
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zobraziť všetky články (106)

Zákon zasahuje do kľúčových orgánov Matice

Predsedníctvo vysvetlilo, že zákon priamo zasahuje do kreovania troch kľúčových orgánov – výboru, predsedu dozorného výboru a predsedu. „Zmeny sledujú cieľ vylúčiť súčasného predsedu z demokratických volieb. Poľutovaniahodné je, že ide o tzv. nepriamu novelu, ktorá bude schovaná za pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave,“ upozornila Matica slovenská s tým, že návrh bol navyše pripravený bez súčinnosti či konzultácie s volenými orgánmi matičnej ustanovizne.

Foto: TASR – Daniel Stehlík

Predsedníctvo sa tak domnieva, že ide o účelový krok, ktorý potvrdzuje to, že návrh predložili v piatok a hlasovať sa má už v utorok. Na Maticu slovenskú sa pritom neobrátil žiadny kompetentný orgán a neprebehlo ani žiadne rokovanie s rezortom kultúry.

O návrhu sa vedenie Matice dozvedelo na poslednú chvíľu

Kým sa návrh neobjavil v parlamente, netušil o ňom nikto z vedenia Matice slovenskej. „Pripomíname, že podobné zásahy voči Matici si v minulosti dovolil štát počas maďarizácie v Uhorsku (1875) a neskôr v období socializmu (1950 – 1954 a 1973 – 1974),“ dodalo predsedníctvo.

Matica slovenská súčasne zdôraznila, že jej samospráva nie je darom štátu, ale jej prirodzenou a historickou súčasťou. „Národná ustanovizeň vznikla už v čase Uhorska, teda dlho pred vznikom Československej republiky. Matica slovenská nebola založená štátom – a ani mu nepatrí. O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktorého riadne konanie plánované na 8. novembra 2025 je ohrozené,“ pripomenulo predsedníctvo a podotklo, že Matica slovenská je v krátkom čase už druhýkrát terčom poslaneckých zásahov.

Podľa vedenia Matice slovenskej je nepochopiteľné, že sa tak deje práve vtedy, keď Slovensko potrebuje spájať, nie rozdeľovať. Predsedníctvo preto vyjadrilo nádej, že poslanci návrh v parlamente odmietnu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Známy gigant predáva celú jednu svoju časť konkurencii, dôvodom sú dlhy. Akcie šli okamžite hore

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac