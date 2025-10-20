Známy gigant predáva celú jednu svoju časť konkurencii, dôvodom sú dlhy. Akcie šli okamžite hore

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Predaj reflektuje ekonomické problémy koncernu, ktorý má obrovské dlhy a snaží sa orientovať späť na módny biznis.

Francúzsky luxusný koncern Kering, vlastník značiek ako Gucci, Balenciaga či Bottega Veneta, oznámil, že sa dohodol na predaji svojej kozmetickej divízie spoločnosti L’Oréal.

Hodnota transakcie dosahuje 4 miliardy eur a ide o zásadnú zmenu stratégie pod vedením nového generálneho riaditeľa Lucu de Mea, ktorý sa snaží znížiť vysoký dlh a sústrediť skupinu späť na jej hlavný biznis, ktorým bola móda. Uviedla agentúra Reuters.

Podľa dohody francúzsky kozmetický gigant L’Oréal prevezme značku Creed, známeho výrobcu luxusných parfumov, ktorého Kering kúpil len v roku 2023. Zároveň získa aj 50-ročnú exkluzívnu licenciu na vývoj a výrobu vôní a kozmetiky pre módne domy Gucci, Bottega Veneta a Balenciaga.

Dôvodom je astronomický dlh a zadlženie skupiny

Predaj kozmetickej divízie predstavuje dôležitý krok pri znižovaní čistého dlhu Keringu, ktorý na konci júna dosahoval 9,5 miliardy eur, k čomu sa pridáva ešte približne 6 miliárd eur v dlhodobých nájomných záväzkoch. Rastúce zadlženie vyvolávalo v posledných mesiacoch obavy investorov.

Tento krok zároveň znamená výrazný odklon od stratégie Françoisa-Henriho Pinaulta, bývalého generálneho riaditeľa a člena rodiny, ktorá skupinu kontroluje. Práve on pred dvoma rokmi rozbehol expanziu Keringu do kozmetického segmentu.

Značka Gucci zažíva pokles dopytu

Skupina Kering Beauté vznikla v roku 2023 po akvizícii výrobcu parfumov Creed za 3,5 miliardy eur, pričom cieľom bolo znížiť závislosť od značky Gucci, ktorá tvorí väčšinu ziskov koncernu. Nová divízia však nenaplnila očakávania a v prvej polovici tohto roka vykázala prevádzkovú stratu 60 miliónov eur.

Okrem toho sa Kering trápi so spomalením rastu značky Gucci, ktorá utrpela najmä v dôsledku poklesu dopytu v Číne. Pokles tržieb zvyšuje tlak na firmu, aby znížila zadlženosť a zabránila ďalšiemu zhoršeniu úverového ratingu.

