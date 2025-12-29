Masaker na pláži: Ozbrojenci vytiahli samopaly a spustili streľbu, hlásia 6 mŕtvych vrátane dieťaťa

Najmenej šesť ľudí, medzi nimi aj dvojročné dieťa, prišlo o život pri brutálnej streľbe na pláži v obľúbenom turistickom letovisku. Ozbrojení muži spustili paľbu priamo medzi ľuďmi, ktorí sa nachádzali na frekventovanom pobreží vyhľadávanom turistami z celého sveta.
O prípade informoval britský denník The Sun, podľa ktorého sa útok odohral v meste Puerto López na juhozápade Ekvádoru. Oblasť je známa najmä ako centrum pozorovania veľrýb a patrí medzi vyhľadávané dovolenkové destinácie.
Útočníci prišli so samopalmi
Podľa polície sa streľba začala približne o 9.00 miestneho času. Skupina mužov ozbrojených automatickými zbraňami dorazila na pláž a bez varovania začala strieľať do skupiny ľudí. Regionálny policajný veliteľ William Acurio pre The Sun potvrdil, že medzi obeťami je aj dieťa vo veku približne dva roky. Okrem šiestich mŕtvych utrpeli zranenia aj najmenej tri osoby.
#ATENCIÓN Seis personas, incluida una niña de dos años, murieron en un ataque armado este domingo 28 de diciembre en el malecón de Puerto López, Manabí. Sujetos armados dispararon contra comerciantes. El ministro John Reimberg llegó al cantón y anunció operativos. Todo los… pic.twitter.com/XOtkHlDDot
— Informatech (@Informatech_ec) December 29, 2025
Po útoku páchatelia z miesta činu ušli a momentálne sú na úteku. Polícia rozbehla rozsiahle pátranie a pracuje s verziou, že tragédia súvisí s vnútornými konfliktmi medzi zločineckými gangmi, ktoré v regióne dlhodobo pôsobia.
Asi fue el ataque armado en Puerto Lopez hoy 28 de Diciembre a las 09h00, que le costo la vida a 7 personas.
Bienvenidos a #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/syb06tjcs8
— Marcel Ramirez Rhor (@marcelramirezrh) December 29, 2025
Miestne médiá upozorňujú, že víkendový útok je súčasťou širšej vlny násilia. Počas niekoľkých dní malo v Puerto López prísť o život celkovo deväť ľudí, čo medzi miestnymi obyvateľmi aj turistami vyvolalo obavy o bezpečnosť.
Ekvádor zápasí s prudkou eskaláciou brutality
Ekvádor čelí rastúcej násilnej kriminalite už niekoľko rokov. Krajinu sužujú vojny gangov, ktoré súvisia najmä s bojom o kontrolu nad drogovými trasami. V minulosti verejnosť šokovali aj prípady lynčovania, mimoriadne brutálne vraždy či zastrelenie verejne známych osobností priamo pred členmi ich rodín.
