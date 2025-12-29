Masaker na pláži: Ozbrojenci vytiahli samopaly a spustili streľbu, hlásia 6 mŕtvych vrátane dieťaťa

Foto: X/Informatech,Marcel Ramirez Rhor

Nina Malovcová
Ozbrojený útok na pláži plnej turistov si vyžiadal šesť obetí vrátane dvojročného dieťaťa, páchatelia spustili paľbu zo samopalov.

Najmenej šesť ľudí, medzi nimi aj dvojročné dieťa, prišlo o život pri brutálnej streľbe na pláži v obľúbenom turistickom letovisku. Ozbrojení muži spustili paľbu priamo medzi ľuďmi, ktorí sa nachádzali na frekventovanom pobreží vyhľadávanom turistami z celého sveta.

O prípade informoval britský denník The Sun, podľa ktorého sa útok odohral v meste Puerto López na juhozápade Ekvádoru. Oblasť je známa najmä ako centrum pozorovania veľrýb a patrí medzi vyhľadávané dovolenkové destinácie.

Útočníci prišli so samopalmi

Podľa polície sa streľba začala približne o 9.00 miestneho času. Skupina mužov ozbrojených automatickými zbraňami dorazila na pláž a bez varovania začala strieľať do skupiny ľudí. Regionálny policajný veliteľ William Acurio pre The Sun potvrdil, že medzi obeťami je aj dieťa vo veku približne dva roky. Okrem šiestich mŕtvych utrpeli zranenia aj najmenej tri osoby.

Po útoku páchatelia z miesta činu ušli a momentálne sú na úteku. Polícia rozbehla rozsiahle pátranie a pracuje s verziou, že tragédia súvisí s vnútornými konfliktmi medzi zločineckými gangmi, ktoré v regióne dlhodobo pôsobia.

Miestne médiá upozorňujú, že víkendový útok je súčasťou širšej vlny násilia. Počas niekoľkých dní malo v Puerto López prísť o život celkovo deväť ľudí, čo medzi miestnymi obyvateľmi aj turistami vyvolalo obavy o bezpečnosť.

Ekvádor zápasí s prudkou eskaláciou brutality

Ekvádor čelí rastúcej násilnej kriminalite už niekoľko rokov. Krajinu sužujú vojny gangov, ktoré súvisia najmä s bojom o kontrolu nad drogovými trasami. V minulosti verejnosť šokovali aj prípady lynčovania, mimoriadne brutálne vraždy či zastrelenie verejne známych osobností priamo pred členmi ich rodín.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac