Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny

Mal to byť šikovný marketingový ťah, ktorý mal podporiť predaj sladkých nápojov. Namiesto toho však z toho vzniklo krvavé fiasko masívnych rozmerov, a to len v dôsledku malého nedopatrenia vo výrobe. Súťaž s názvom „Number Fever“ sa príšerne zvrtla. Škody boli obrovské, PepsiCo skončila v strate a pred súdom. Tou najväčšou stratou ale boli životy nevinných ľudí.

V článku sa dozviete aj: čo chcela PepsiCo kampaňou dosiahnuť;

ako súťaž prebiehala;

ako sa z nej stalo smrtiace fiasko;

aké mala súťaž napokon následky.

PepsiCo sa nepáčilo, že Coca-Cola bola úspešnejšia

Ako informuje web The Vintage News, všetko sa to začalo v roku 1992, keď spoločnosť PepsiCo začala byť veľmi nespokojná s tým, že Coca-Cola bola úspešnejšia a predávala omnoho viac nápojov. Trhový podiel Coca-Coly bol 75 %, zatiaľ čo Pepsi len 17 %. Spoločnosť PepsiCo sa preto rozhodla zakročiť a predaje na Filipínach (zamerali sa na zaľudnenú krajinu plnú ľudí milujúcich sladené nápoje) podporiť súťažou, ktorá dostala názov „Number Fever“ (v preklade Číselná horúčka).

Spočiatku sa to ukázalo ako skvelé marketingové riešenie. Bolo to jednoduché: spodná strana vrchnákov nápojov Pepsi, Mountain Dew a 7 Up obsahovala trojmiestne číslo od 001 až po 999 a sumu peňažnej výhry v rozmedzí od 100 (menej ako 4 eurá) až po 1 milión indonézskych pesos (takmer 37 000 eur). Hlavnou cenou bol 1 milión pesos, čo v tom čase zodpovedá 611-násobku priemerného mesačného platu na Filipínach. Je teda pochopiteľné, že množstvo ľudí snívalo o tom, že sa na nich usmeje šťastie. Celkovo spoločnosť vyhradila na výhry v prepočte takmer 2 milióny eur. Výhercovia boli každý večer ohlasovaní v televízii.

In the Philippines, it was the @pepsi Number Fever fiasco.https://t.co/tzEcSAJxK1 — 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵 𝗦𝘁⭐𝗿 (@BituinSaNorte) November 18, 2022

Spoločnosť Pepsi zaznamenala v priebehu dvoch týždňov od začiatku kampane neuveriteľný 40 % nárast predaja a obrovský nárast počtu zákazníkov, píše web Medium. Masívny úspech si všimlo aj vedenie spoločnosti a rozhodlo sa navýšiť rozpočet na súťaž, aby bolo viac odmien a tým pádom väčší dosah a ešte viac kupujúcich. Odhaduje sa, že do súťaže sa zapojilo približne 31 miliónov ľudí na Filipínach, čo je približne polovica vtedajšej populácie krajiny. V období medzi februárom a májom bolo vyplatených približne 51 000 cien vrátane 17 hlavných cien. Kampaň sa tešila takému úspechu, že ju dokonca o 5 týždňov predĺžili oproti plánovanému termínu ukončenia.

Všetko sa príšerne zvrhlo

Keď sa jedného večera objavilo na obrazovkách výherné číslo 349, potešili sa tisícky Filipínčanov a na ďalší deň sa dožadovali svojej výhry. No nedočkali sa jej. Mali totiž byť udelené len dve hlavné ceny. Namiesto toho však došlo k obrovskej chybe a spoločnosť PepsiCo nejakým spôsobom vyrobila okolo 600- až 800-tisíc uzáverov s rovnakým výherným číslom. Spotrebiteľom bolo oznámené, že spoločnosť urobila chybu a výhru nevyplatí, informuje web Mentalfloss. Nebolo to možné. Kumulatívna hodnota vrchnákov s výherným číslom totiž siahala k miliardám eur (suma sa odhaduje až na 32 miliárd dolárov, teda takmer 30 miliárd eur).

Ľuďom, ktorí si mysleli, že sa im zo dňa na deň rozprávkovo zmenil život, sa to, pochopiteľne, vôbec nepáčilo a odmietli to akceptovať. Spoločnosť sa pokúsila narýchlo zmeniť výherné číslo na 134, no nevyšlo to. PepsiCo sa dokonca pokúsila uzatvoriť dohodu s niektorými výhercami. Podľa webu Esquire bola ochotná rozdeliť medzi výhercov 6 miliónov dolárov (približne 5,5 milióna eur). Napokon súhlasilo 486 170 ľudí, pričom výška vyplatených odmien sa napokon vyšplhala na 9 miliónov dolárov (viac ako 8 miliónov eur).

Časť ľudí ale ponuku odmietla a aj naďalej sa dožadovala výhry v plnej sume. Nastalo obdobie hotového teroru. Okolo tovární, v ktorých sa nápoje vyrábali a plnili do fliaš, museli všade natiahnuť ostnatý drôt. Ľudia do nich hádzali kamene, ale aj podomácky vyrobené výbušniny. Podľa jedného z vedúcich pracovníkov spoločnosti PepsiCo im k raňajkám chodievali vyhrážky smrťou. Navyše, nahnevané davy, ktoré mali pocit, že boli podvedené, vyšli do ulíc a poriadne nahlas protestovali.