Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou

Sviatky sú už definitívne za nami a oslavy Nového roka taktiež. Možno sa z nich ešte doteraz spamätávate, ale veríme, že ste už plní elánu a cieľov do roka 2026. Naši redaktori vám počas tohto týždňa priniesli zaujímavé články. Pozrite si, čo stojí za prečítanie a čo by určite nemalo ujsť vašej pozornosti.
Čo ste nevedeli o Charliem Chaplinovi?
Osoba Charlieho Chaplina dodnes svieti na piedestáli filmovej kinematografie. Bezpochyby charizmatický umelec dokázal zabávať milióny ľudí bez použitia jediného slova a jeho prínos do filmovej tvorby je podľa väčšiny kritikov zásadný. Dojem z výnimočnej kariéry a umeleckého prínosu však kazí jeho odvrátená stránka, ktorá sa prejavovala najmä v súkromí.
Aj napriek tomu, že existuje skupina názorov, podľa ktorej nie je správne spájať prínos umelca s jeho súkromným životom, vo väčšine prípadov sa to deje. Je to celkom pochopiteľné, populárne osobnosti vždy boli pod drobnohľadom médií a každý súkromný prešľap bol verejne prepieraný. Začiatkom 20. storočia však boli aj médiá ešte „v plienkach“ a ťažko povedať, ako by sa kariéra Charlieho Chaplina uberala, ak by žil v súčasnosti. Jeho kariéru totiž sprevádza hneď niekoľko excesov.
Charlie Chaplin sa oficiálne narodil v apríli 1889 v Londýne. Už okolo miesta jeho narodenia sa vedú rôzne polemiky, keďže záznam o jeho príchode na svet nevedela nájsť ani slávna britská bezpečnostná služba MI5. Vystupovanie mal v krvi, nakoľko obaja jeho rodičia sa živili ako umelci. Otec však umrel skôr, než ho malý Chaplin začal vôbec vnímať a so svojím nevlastným bratom Sydom vyrastali len s matkou. Ich detstvo nebolo ani náhodou ľahké a žili na pokraji chudoby.
Ako jeho život pokračoval, si môžete prečítať v našom článku: Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Našli sme najlepšie horory roka 2025
Máte radi horory? Tento rok priniesol na plátna aj obrazovky množstvo mrazivých príbehov, ktoré vás zavedú do sveta temnoty, nečakaných zvratov a neodolateľného strachu. Niektoré z nich vás prinútia zavrieť oči, iné možno ani nedopozeráte do konca. Toto je náš výber 10 najlepších hororov roka 2024, ktoré si nesmiete nechať ujsť.
Rovnako ako po minulé roky, aj tentoraz sme sa zamerali na horory, ktoré sú dostupné slovenským a českým divákom prostredníctvom obľúbených streamovacích služieb. Či už milujete atmosférické desivé príbehy alebo krvavé slasher momenty, v tejto desiatke si nájdete to svoje. Koľko z nich už máte na svojom zozname?
#7 Wolf Man
ČSFD: 54 % Streamovacia platforma: SkyShowtime, Apple TV+Snímka
Wolf Man (Vlčí muž) sleduje muža menom Blake, ktorý je unavený mestským zhonom a tlakom okolia, po rokoch sa však dozvie, že jeho otec zmizol bez stopy a bol úradne vyhlásený za mŕtveho. Vďaka tomu získa nečakané dedičstvo – starý dom ukrytý v tichých a hustých lesoch Oregonu, ktorý sa pre neho stane príležitosťou, ako aspoň na chvíľu uniknúť od ruchu veľkomesta. Na výlet zoberie aj svoju manželku Charlotte a ich malú dcérku.
Len čo dorazia k domu, napadne ich vlkolak. Charlotte s dcérou vyviaznu bez ujmy, no Blake utrpí hlboké zranenie. Po úteku do domu sa rodina ocitne odrezaná od sveta a so stúpajúcim nepokojom sleduje, ako toto monštrum neúnavne obchádza ich úkryt.
Zatiaľ čo temnota za oknami hustne, zvláštne zmeny začínajú prebiehať aj v samotnom Blakeovi. Jeho správanie sa stáva nepredvídateľným, jeho telo akoby prestalo poslúchať ľudské zákonitosti. Charlotte tak zisťuje, že monštrum, ktorému sa snažia vyhnúť, možno nie je to jediné, čo im hrozí.
Celý rebríček nájdete tu: Ukradnú vám spánok a budete sa báť byť osamote a v tme: Našli sme najlepšie horory roka 2025
Briti chceli „zabiť“ Hitlera, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Helgoland je doslova „utopickým“ rajom, ktorý je izolovaný od zvyšného sveta.
Pozorné oko si však všimne „jazvy“ na povrchu ostrova. A práve tie sú nemými svedkami nielen nemeckých, ale aj svetových dejín. Počas druhej svetovej vojny sa stal Helgoland terčom operácie krytej názvom Big Bang (Veľký tresk). Odkazuje na dovtedy najväčší nejadrový výbuch v dejinách. Došlo k nemu v roku 1947, v období, keď väčšina krajín zbrane už dávno zložila.
Lenže Briti nie.
Viac sa dozviete v článku: Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní
Minulý rok plánovaniu dovoleniek prial, a nech to znie akokoľvek neuveriteľne, ak ste si svoje voľné dni v práci rozumne rozvrhli, z 20 dní dovolenky spoločne s víkendami a dňami pracovného pokoja ste mohli vyťažiť až 136 dní voľna. Tento rok sa situácia zmenila a v dôsledku rozhodnutia vlády v súvislosti s konsolidačnými opatreniami strávime v práci o 3 dni viac.
Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája, Sedembolestná Panna Mária 15. septembra a Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra – ak sa niečo nezmení, tieto dni sa pre rok 2026 stávajú pracovnými dňami. Môžeme si vydýchnuť, že nám zostal 6. január, kedy si pripomíname Zjavenie Pána, pretože v pláne bolo aj jeho zrušenie. Asi vás nepoteší, že tieto dni spadajú na utorky a piatok, čo znamená, že sme teoreticky prišli o tri predĺžené víkendy.
Ďalšou smutnou správou je, že až štyri sviatky, počas ktorých sme mohli byť z práce doma, nebudeme, pretože vychádzajú na víkend. No aj tak vám vieme poradiť, ako si ideálne rozvrhnúť svojich 20 dní dovolenky, vďaka ktorým si dohromady užijete až 131 dní voľna.
Je to menej ako po ostatné roky, ale nezúfajte! Stále môžete v tomto roku vyťažiť až 131 voľných dní a poradíme vám, ako na to: Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Agát šetrí pri nákupe potravín, na týždeň zaplatila za nákup aj len 16 €
Plánuje si jedálniček, varí pre seba a svoju trojčlennú rodinu chutné, vyvážené a oku lahodiace jedlá na niekoľko dní dopredu a snaží sa chodiť na nákup potravín iba raz za týždeň. Vďaka týmto vedomým rozhodnutiam šetrí čas aj peniaze. Slovenku, ktorá si hovorí Agát to vie, si obľúbilo na sociálnych sieťach množstvo ľudí, pre ktorých je inšpiráciou.
Mesačný nákup potravín Agát stojí približne 300 eur, a to predovšetkým vďaka systému, s akým k nemu pristupuje. Nekupuje zbytočnosti a vyhľadáva akcie.
„Veľmi veľa pečiem. Namiesto toho, aby som každý týždeň kúpila tri kilá múky, kúpim ich naraz aj 20, keď je to výhodné. Potom z nich pečiem, kým sa neminú,“ prezradila nám.
Akými pravidlami by ste sa mali riadiť pri nákupe potravín, aby ste zaplatili čo najmenej a ako Agát plánuje jedálniček pre seba a svoju rodinu na týždeň dopredu, sa dozviete v našom rozhovore: Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Najväčšie udalosti zo slovenskej politiky za uplynulý rok
Slovenská politika so sebou aj tento rok priniesla nezabudnuteľné momenty z parlamentu, zo sociálnych sietí či z verejného diania. V najnovšom článku vám prinášame súhrn toho najlepšieho, čo Slovákom najviac utkvelo v pamäti.
Viac sa dozviete v článku: Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Navštívili sme nový podnik Zuzany Plačkovej na Donovaloch
Priamo v srdci Slovenska, na Donovaloch, v uplynulých dňoch otvorili podnik, za ktorým stojí kráľovná slovenského internetu Zuzana Strausz Plačková. Pod zjazdovkami si pristavila nový kontajnerový Aprés ski Black Garden, ktorý cieli predovšetkým na lyžiarov a láka fancy ponukou.
Plačkovej koncept Black Garden nie je novinkou a podniky tejto značky nájdete v Bratislave či v Čadci. Teraz sa ale rozhodla zamerať na inú cieľovku a otvorila v lokalite obľúbeného lyžiarskeho strediska. Matchu máme radi, no v snehu a mrazivých teplotách sme ju ešte nepili, tak sme si urobili výlet na Donovaly.
Vošli sme dnu do „kontajnera“, kde sme ale miesta na sedenie nenašli, pretože boli obsadené a bolo ich len pár – na rozdiel od susedného podniku, ktorý má oveľa väčší interiér a ľudia sa v ňom môžu po lyžovačke príjemne zahriať. Nazreli sme do nápojového lístka a objavili hneď niekoľko klenotov. Padlo nám do oka Dubaj Gold Cappuccino za 12 €, Perníček Latte za 7,90 € alebo 3 litre šampanského Moët & Chandon za 800 €, ktoré bolo zároveň aj najdrahšou položkou, akú sme v ponuke podniku našli.
Čo sme si dali, prečo sme to oľutovali a aký incident s účtenkou sa nám prihodil, sa dozviete v reportáži: Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili
Nejeden človek pozná trápenia spájajúce sa s problémom s otehotnením. Natalie Suleman sa do pamäti ľudí vryla ako Octomum, teda mama osmorčiat. Po umelom oplodnení totiž pod srdcom nosila nie jedno, ani dve, ale rovno osem detí, pričom doma ju čakalo už šesť ďalších. Niektorí o nej hovoria ako o najhoršej mame v krajine.
Deti totiž vychovávala bez partnera a aby seba a rodinu uživila, zarábala si pornografiou, striptízom, no spolieha sa aj na pozornosť médií. V roku 2013 sa napokon rozhodla, že ochrana súkromia jej detí je dôležitejšia ako publicita a stiahla sa do úzadia.
Ak chcete vedieť, ako sa Natalii a jej deťom darí dnes, prečítajte si náš článok tu: Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
