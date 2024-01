V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli

Len máloktorý britský sitkom dokázal pobaviť divákov z celého sveta tak, ako to prakticky dodnes stále dokáže Mr. Bean uznávaného herca Rowana Atkinsona. Okrem hranej verzie sme sa dočkali aj dvoch celovečerákov, animovaného seriálu a niekoľkých špeciálov. No aj keď sa zdá, že Atkinson už pána Beana zavesil na klinec, vždy sa nájde príležitosť, aby sa do tejto postavy mohol opäť prevliecť.

Taký enormný úspech sitkomu Mr. Bean jeho tvorcovia ani zďaleka nepredpokladali. Dokonca by sa dalo povedať, že skôr ako o sitkom, ide o skeč šou, keďže hlavný hrdina v jednotlivých epizódach seriálu prehovorí len pár slov, inak dej rozpráva len za pomoci zvukov a mimiky, či pohybmi tela. Áno, keď sa na pána Beana, ktorého dlhé roky stvárňoval britský herec a komik Rowan Atkinson, pozeráme z tohto hľadiska, aj nám je, popravde, trošičku čudné, že takýto projekt dokázal uspieť medzi toľkými krajinami.

Slovenské televízie sitkomovú skeč šou vyťahujú najmä pri špeciálnych udalostiach, ako sú sviatky. Televízia JOJ dokonca všetky dostupné diely uvádza v knižnici svojej streamovacej platformy JOJ Play. Dalo by sa povedať, že dodnes sa nikomu nič obdobné nepodarilo vytvoriť, keďže postava pána Beana vyvolala v oblasti komediálneho žánru ozajstnú senzáciu a nielen medzi divákmi, ale aj kritikmi, čoho dôkazom sú rôzne televízne ocenenia. Medzi nimi napríklad aj Emmy za populárnu tvorbu či na filmových a televíznych festivaloch v Montreux a podobne. Na portáli ČSFD ide dokonca o jeden z najobľúbenejších seriálov vôbec a v rebríčku toho najlepšieho mu patrí 7. miesto.

Mr. Bean premiéru absolvoval 1. januára 1990 na britskej televíznej stanici ITV. A je to presne jeden z tých seriálov, o ktorých si mnohí myslia, že z neho vzniklo nespočet epizód a len veľmi malé percento divákov ich videlo všetky. Opak je ale pravdou a zrejme drvivá väčšina divákov videla všetky diely Mr. Beana. Vzniklo ich totiž podstatne menej, než by ste možno očakávali.

Vznikol o dekádu skôr, než debutoval na obrazovkách

Na seriáli sa tvorcovsky okrem Atkinsona podieľal aj Richard Curtis, ktorého poznáme nielen ako scenáristu (Notting Hill, Štyri svadby a jeden pohreb, Denník Bridget Jonesovej, Yesterday), ale aj ako režiséra jedného z najobľúbenejších vianočných filmov nového milénia – Lásky nebeskej (Love Actually). Zaujímavé je, že z určitého hľadiska možno na sitkom Mr. Bean pozerať ako na výmysel muža s československými koreňmi. Curtisov otec bol totiž Čechoslovák Anthony J. Curtis, ktorý v trinástich emigroval do Austrálie. Richardovi tak v tele koluje aj krv našincov.

Nápad na seriál síce vyšiel z Curtisovej hlavy, ale o všetko ostatné sa postaral Atkinson vďaka svojmu veľkému talentu. Tu treba uviesť, že aj keď Mr. Bean televíznu premiéru absolvoval na začiatku 90. rokov 20. storočia, sám Atkinson jeho charakter prvýkrát predviedol zhruba o dekádu skôr. Mal 48 hodín na to, aby vymyslel nejaký divadelný skeč, aby prešiel na magisterských štátniciach. A keďže sám s písaním scenárov nemal žiadne skúsenosti, postavil sa pred zrkadlo a začal vymýšľať rôzne grimasy, cez ktoré vlastne stvoril postavu komunikujúcu situácie tvárou. A táto divná postava bola na svete.

Vzniklo len 14 epizód

Na obrazovkách sa Mr. Bean udržal až do 15. decembra 1995, čo znamená, že vzniknúť mohlo minimálne 50 epizód, ak by sme sa na to, samozrejme, pozerali optikou dnešnej formy produkcie seriálov. V 90. rokoch ale bolo všetko inak a Mr. Bean vychádzal v periodicite zhruba 2 až 3 epizódy za rok. Výnimkou je posledný rok, teda rok 1995, kedy boli odvysielané 4 nové epizódy. Celkovo tak oficiálne vyšlo len 14 epizód tohto dnes už kultového sitkomu.

Uviedli ho vo viac ako 200 krajinách sveta

Sledovanosť a popularita sitkomu prekvapila aj samotných tvorcov, keďže išlo o iný typ sitkomu, než aké sa v tej dobe vysielali. Hlavný hrdina s divákmi komunikoval fyzicky, nie slovne. Aj vďaka tomu bol skvelým artiklom na predaj ostatným vysielateľom. Televízie, ktoré práva na vysielanie Beana mali, sa nemuseli ďalej trápiť s jeho predabovaním do domácej reči. Aj ostatné postavy, ktoré na rozdiel od hlavnej postavy rozprávajú pomerne viac, mali v scenári menej prehovorov a mnohé televízie to vyriešili titulkami.

Sitkom bol dodnes uvedený vo viac ako 200 krajinách sveta a aj sám Atkinson povedal, že ešte nenavštívil krajinu, kde by o Mr. Beanovi a jeho existencii nemali ani potuchy. Čiastočne za to môže aj fakt, že sitkom Mr. Bean kúpilo až 50 aeroliniek, ktoré ho premietali počas letov z a do rôznych krajín sveta.

Mohol sa volať po inej zelenine

Jednou z premenných, ktoré zaručujú znalosť tejto značky, je nepochybne aj ľahko zapamätateľné meno hlavného hrdinu, a teda aj seriálu ako takého. Zaujímavosťou je, že názov seriálu a aj titulnej postavy vznikol krátko pred nakrúcaním, píše Mental Floss. Pôvodne sa mal seriál a aj Atkinsonova postava volať Mr. White (Pán White/Pán Biely). Potom ale tvorcovia začali premýšľať nad menami označujúcimi zeleninu. Dlho sa sitkom volal Mr. Cauliflower, teda Pán Karfiol, až napokon prišiel pán Bean, teda v slovenskom preklade (ktorý sa, našťastie, neujal) pán Fazuľka.

Atkinson ho prestal hrať v roku 2012, v roku 2015 nakrútil posledný špeciál

Je pochopiteľné, že Mr. Bean spravil z Rowana Atkinsona hviezdu veľkého formátu, pričom aj napriek tomu, že sa objavil v desiatkach iných hereckých úloh, verejnosť ho inak ako Bean nenazve. Postavu, ktorá ho preslávila nielen v seriáli, ale aj vo dvoch celovečerných filmoch, sa ale rozhodol prestať hrať v roku 2012. Ako Atkinson v rozhovore pre The Telegraph prezradil, v päťdesiatke je stvárňovanie detinskej postavy trošku smutné.

Posledným oficiálnym objavením sa na TV obrazovke v postave Mr. Beana tak pre Atkinsona bol slávnostný ceremoniál na letnej olympiáde v tom istom roku.

Samozrejme, aj Atkinson pozná staré-známe: „Nikdy nehovor nikdy“. V roku 2015 sa tak v postave predstavil znovu v špeciálnej epizóde s názvom The Funeral (Pohreb), ktorá vznikla pri príležitosti 25. výročia premiéry seriálu a produkčne za ňou stála britská charitatívna organizácia Comic Relief.