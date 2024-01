Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok

Isto niet človeka, ktorý by o Mansonovi aspoň čo-to nepočul. Ak už nie kvôli jeho hudobnej kariére, tak pre kontroverzie, ktoré ju sprevádzajú. Niekoľko žien ho obvinilo z týrania a sexuálneho násilia, ďalší dokonca tvrdia, že neváhal vraždiť zvieratká. Spevák, ktorý oslavuje 55 rokov, má ale na všetko jasnú odpoveď.

Mal neľahké detstvo

Marilyn Manson (vlastným menom Brian Hugh Warner, umelecké meno vzniklo kombináciou mien Marilyn Monroe a Charlesa Mansona) sa narodil 5. januára 1969. Ako píše web Biography, nemal ľahké detstvo. V čase, keď bol ešte chlapcom, ho sused niekoľkokrát sexuálne obťažoval. Aj v dôsledku toho sa už ako tínedžer stal rebelom v snahe spracovať spôsobenú traumu.

Už v mladosti sa zaujímal o umenie, popri štúdiu žurnalistiky sa venoval divadlu (neskôr ho zlákalo aj herectvo a maľovanie). Warner sa prvýkrát dostal do hudobného biznisu ako novinár pre miestny časopis vo Fort Lauderdale. Vďaka tomu mal možnosť robiť rozhovory s viacerými slávnymi hudobníkmi vrátane Trenta Reznora zo skupiny Nine Inch Nails.

Podľa IMDb často navštevoval aj rockové kluby a napokon sa rozhodol, že si založí vlastnú kapelu. Jeho hudobnú kariéru okrem iného ovplyvnili napríklad KISS či Ozzy Osbourne. V roku 1989 napokon vznikla kapela Marilyn Manson and the Spooky Kids. Netrvalo dlho a kapela si získavala čoraz väčšiu fanúšikovskú základňu, napriek tomu, že okrem Mansona sa jej členovia obmieňali a zmenil sa aj názov – na Marilyn Manson.

Kontroverzia ho sprevádzala už od začiatku

Producentom prvých troch Mansonových albumov (Portrait of an American Family, AntiChrist Superstar a Mechanical Animals) bol zmieňovaný Trent Reznor. Mechanical Animals z roku 1998 patrí do dnešného dňa medzi Mansonove najúspešnejšie počiny. Kontroverzia bola súčasťou jeho vystúpení a alterega už takmer od začiatku jeho kariéry. V roku 2001 bol Manson obvinený z napadnutia ochrankára Joshuu Keaslera, ktorý tvrdil, že hudobník naňho počas koncertu v Michigane pľul a otieral sa mu rozkrokom o hlavu. Ako píše Independent, dostal pokutu 4 000 dolárov a s Keaslerom sa dohodol na nezverejnenom vyrovnaní.

O Mansonovi sa začalo šíriť aj množstvo viac či menej uveriteľných klebiet a rečí. Podľa LADbible napríklad mnoho fanúšikov po celom svete uverilo tomu, že si spevák nechal dobrovoľne z tela odstrániť rebro, aby mohol orálne uspokojovať sám seba. Manson sa k tomuto postavil s príznačným provokatívnym humorom a s komentárom „Kto má čas vraždiť šteniatka (pozn.: na internete sa objavili fámy, že počas jeho koncertov sa zabíjajú zvieratá), keď si môžeš cucať vlastný penis? Myslím, že ráno zavolám chirurgovi.“

Tak ako rástla jeho fanúšikovská základňa, rástol aj počet ľudí, ktorí na neho pozerali cez prsty. V šou Davida Lettermana ale priznal, že rád provokuje. Úspech vraj meria nielen tým, koľko ľudí ho miluje, ale aj tým, koľko ľudí ho za to, čo robí, nenávidí. Ak vraj človek robí niečo, za čo ho všetci milujú, nemá to zmysel. V rozhovore pre The Guardian priznal, že si vytvoril vlastný svet, pretože ten reálny, v ktorom žil, sa mu nepáčil.

Tvrdili, že zapríčinil streľbu na škole, počas ktorej zomrelo 15 ľudí

Mnohí ho skutočne znenávideli, mnohé kresťanské komunity ho vnímali ako najväčšie zlo. Po masakri na Columbine High School z roku 1999 (počas streľby na strednej škole prišlo o život 15 ľudí vrátane 2 útočníkov) ľudia ukazovali prstom (okrem iných) práve na Mansona. Vraj má na mladých zlý vplyv, aj keď spevák nemal so streľbou a s útočníkmi vôbec nič spoločné. Poprel, že by svojou hudbou nabádal k vraždeniu a k nenávisti a neskôr priznal, že mu falošné obvinenia takmer zničili kariéru.

Čo sa ale nenávisti a provokácie týka, zdá sa, že Manson prekročil všetky medze. Tvrdé obvinenia sa na jeho hlavu začali sypať aj v roku 2018, kedy ho podľa Independent Charlyne Yi obvinila, že obťažuje každú ženu, ktorá mu príde do cesty. Začiatkom februára v roku 2021 Evan Rachel Wood obvinila Mansona z obťažovania a zneužívania. Údajne ju mal kruto týrať niekoľko rokov.

V jednom z rozhovorov sa Manson dokonca vyjadril, že každý deň fantazíruje o tom, ako jej prerazí lebku kladivom. PR tím ale Mansona bránil, že to nemyslel vážne a vyjadril sa tak len kvôli novému albumu. Wood ale tvrdila, že jej vymyl mozog a týraním ju prinútil k submisivite. Svoj príbeh dokonca aj zdokumentovala vo filme s názvom Phoenix Rising.