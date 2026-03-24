Nie je to o postave: Zuzana Vačková prezradila skutočný dôvod, prečo na sebe maká

Foto: Instagram (zuzanavackova)

Frederika Lyžičiar
Cvičenie pre ňu nie je o vzhľade, ale o pocite.

Nie je to iba o tom, ako vyzeráme, ale najmä o tom, ako sa cítime. O energii, radosti z pohybu a vnútornom pokoji, ktorý si vieme dopriať.

Herečka Zuzana Vačková si v poslednom období prešla náročnou cestou, ktorá jej zásadne zmenila pohľad na život. Po tom, čo jej pri preventívnej kolonoskopii diagnostikovali zhubný nádor, si ešte viac uvedomila, aké dôležité je myslieť aj na seba – nie až vtedy, keď je neskoro. Dobré správy, ktoré prišli koncom minulého roka, jej priniesli úľavu a možnosť nadýchnuť sa s vedomím, že je zdravá.

Odvtedy sa snaží žiť naplno, po boku svojej lásky, a vedome dávať svoje potreby na prvé miesto. Dnes sa otvorene delí o svoju cestu, na ktorej má dôležité miesto pohyb a starostlivosť o vlastné telo i myseľ. Na sociálnej sieti Instagram priznala, že opäť intenzívne pracuje na svojej kondícii, a nie kvôli ideálu letnej postavy, ale preto, aby sa cítila dobre sama so sebou. Pohyb pre ňu predstavuje viac než len fyzickú aktivitu, je zdrojom energie, radosti a vnútornej rovnováhy, ktorú dnes považuje za nevyhnutnú.

 

Nie kvôli plavkám, ale kvôli sebe

„Leto sa blíži, ale to nie je hlavný dôvod, prečo vstávam a chodím cvičiť. Chcem sa cítiť dobre. Potrebujem svaly, kondičku, radosť z pohybu a pocit spokojnosti, keď sa pozriem do zrkadla,“ priznala Zuzana, ktorá je plne namotivovaná.

 

Tému, ktorú otvorila, pozná množstvo žien veľmi dôverne – pocit viny v momente, keď si dovolia uprednostniť vlastné potreby pred ostatnými. V jej prípade však ide o vedomé rozhodnutie starať sa o seba a svoje zdravie bez zbytočných výčitiek. „Niekedy je to náročné, lebo nájsť si čas nie je jednoduché, ale dávam seba na prvé miesto. Zdá sa vám to sebecké? Mne nie,“ uviedla Vačková bez akéhokoľvek zaváhania.

Vlna podpory na seba nenechala dlho čakať

