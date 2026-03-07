Manželstvo, ktoré búra mýty: Marty je gej, no s manželkou žije už 14 rokov, ich šťastný vzťah im mnohí závidia

Láska má mnoho podôb a ako sa hovorí, hoci ste s niekým zosobášený roky, učíte sa o tom druhom niečo nové každý deň. Niekedy to môžu byť maličkosti, inokedy skutočnosti, ktoré sa nedajú prehliadnuť a otrasú základmi vzťahu. Vtedy sa naskytá otázka, či sa dá manželstvo ešte zachrániť alebo nie. V prípade tohto páru bola odpoveď jasná.
46-ročný Marty Thomas z Gilbertu v americkom štáte Arizona žije už 14 rokov so svojou najlepšou kamarátkou Brandi, hoci je otvorene homosexuál. Majú spolu dokonca štrnásťročnú dcéru Londyn a tvrdia, že ich „levanduľové manželstvo“ funguje lepšie ako mnohé tradičné.
Ostali spolu a otvorili ich vzťah novým príležitostiam
„Dobrovoľne sme si vybrali jeden druhého, pretože sa tak dobre poznáme. Je to ten najúmyselnejší druh lásky, aký existuje,“ hovorí Marty, ktorý si dnes už 43-ročnú Brandi vzal za ženu štyri roky po tom, ako sa spoznali.
Romantická láska podľa nich nie je pre spokojné manželstvo nutná. „Zistili sme, že príťažlivosť nie je jednorozmerná… To, čo medzi sebou máme, je odolnejšie než čokoľvek iné, čo som kedy zažil,“ pochvaľuje si Marty. Po rokoch manželstva vraj priznal, že chce žiť ako gej, no namiesto rozvodu prišiel obrat. „Namiesto toho, aby to bol náš koniec, sa z toho vyvinul začiatok niečoho lepšieho. Prestali sme sa predvádzať pred ostatnými ľuďmi a začali sme budovať niečo skutočné pre seba,“ hovorí.
Partneri si navzájom dávajú slobodu a možnosť randiť s inými. „Žiarlivosť zvyčajne pramení z tajomstiev a prekvapení. Keď žiadne nie sú, je na ňu oveľa menej dôvodov,“ myslí si Američan. „V našom dome neexistujú žiadne rodové roly. Táto úroveň otvorenosti je niečo, čo väčšina tradičných manželstiev nikdy nedosiahne. Sme dvaja ľudia, ktorí sa na výchove svojho dieťaťa absolútne zhodujú,“ popisuje netradičné manželstvo Marty.
Neprajníkov ignorujú, väčšinou však na sieťach dostávajú obdivné reakcie. „Táto láska je naozaj úžasná,“ píše napríklad jeden z komentujúcich. „Váš vzťah je neuveriteľný,“ pridáva sa ďalší a Marty s Brandi mu dávajú za pravdu.
