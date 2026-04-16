Manželia dali za letenky vyše 3000 eur: Let zrušili, peniaze sú fuč

Cestu si neplánovali z radosti. Leteli, pretože museli vybavovať bolestné osobné záležitosti po tragickej smrti ich 33-ročného syna. Letenky si zakúpili cez online cestovnú agentúru Opodo. Stáli približne 2 675 libier (asi 3 077 eur). Odlet so spoločnosťou Emirates sa mal uskutočniť 25. marca z Manchestru, s prestupom v Dubaji.
Žena mala spätný let naplánovaný na 12. apríla, jej manžel o týždeň neskôr. Situácia sa však skomplikovala 14. marca, keď im prišiel e-mail o zmene prvého letu v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Správu priniesol This is Money.
Začarovaný kruh
Pre nový čas odletu by manželia nestihli nadväzujúci spoj. Keď sa obrátili na leteckú spoločnosť, tá ich odkázala späť na Opodo, cez ktoré si letenky zakúpili. Po komunikácii so zákazníckou podporou sa žena rozhodla cestu zrušiť a požiadať o vrátenie peňazí.
Opodo zrušenie letenky potvrdilo. V systéme Emirates sa však jej letenka naďalej zobrazovala ako aktívna.
Keď kontaktovala leteckú spoločnosť, dozvedela sa, že z ich strany k žiadnemu zrušeniu nedošlo. Opodo však trvalo na tom, že letenka už neplatí, a vyzvalo ju, aby počkala na vrátenie peňazí.
Jej manžel sa zatiaľ snažil vyriešiť zmenu letu tak, aby stihol prestup. Opodo tvrdilo, že zmenu vykonať nemôže a má kontaktovať Emirates. Letecká spoločnosť ho však opäť odkázala späť na agentúru.
Komunikácia sa tak dostala do začarovaného kruhu. Napokon sa preto aj on rozhodol cestu zrušiť. 23. marca mu bolo prisľúbené vrátenie peňazí, no pár ich v čase komunikácie s portálom This is Money stále nedostal. Žena situáciu uzatvára s tým, že jej let sa v systéme naďalej zobrazuje ako aktívny, hoci bol podľa agentúry zrušený, a nevideli ani svojich 2 675 libier.
„Moja rezervácia sa stále v aplikácii Emirates zobrazuje ako aktívna a obaja sme ostali bez vrátenia peňazí v celkovej výške 2 674,94 libry,“ uzatvára nešťastná žena.
