Manžel už roky dostáva od klientky fľašu „žltej veci“, priznala žena. Netušia, čo to je a ľudí to naštvalo

Žena vystupujúca pod používateľským menom eichiy13 opísala zvláštnu situáciu, ktorá jej s manželom už niekoľko rokov kradne spánok. Jej manžel pracuje v odvetví, kde je bežné dostávať obslužné. Na konci roka mu klienti okrem toho zvyknú nosiť drobné darčeky – darčekové karty, alkohol, čokoládu či iné pozornosti. Manželský pár žije v Bostone v Spojených štátoch a práve jeden z týchto darov sa stal zdrojom opakovanej vianočnej otázky.
„Jedna zo zákazníčok mu už niekoľko rokov po sebe darovala túto fľašu plnú… žltej veci?“ napísala žena. Dodala, že klientka je „staršia ázijská žena“ a že obsah fľaše neprešiel procesom zavárania.
„Môj manžel si myslí, že ide o čaj, ale mne to vôbec nedáva zmysel,“ pokračuje autorka príspevku. „Tá žena sa pritom tvári, akoby sme mali presne vedieť, čo to je.“
Záverom požiadala komunitu o odpoveď: „Ak má niekto nejakú predstavu – ktorá nezahŕňa to, aby som to ochutnávala bez akýchkoľvek znalostí o obsahu – veľmi rada si ju vypočujem.“
Slivkové víno, džús a „jablkový koláč“
Niektorí používatelia sa pokúsili záhadu okamžite rozlúštiť. Vzhľadom na to, že ide o ženu s ázijskými koreňmi, sa viacerí domnievajú, že by mohlo ísť o japonské slivkové víno umešu.
