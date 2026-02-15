Máme novú šikovnú športovkyňu: Mladučká Ruska práve získala slovenské občianstvo

Foto: ilustračné, Facebook.com (Robert Dobrovodsky) / Pexels

Michaela Olexová
SITA
Dievča už od roku 2014 žije na Slovensku, plynule ovláda slovenčinu, navštevuje slovenskú školu a úspešne reprezentuje SR aj na medzinárodnej úrovni.

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský pomohol maloletej ruskej športovkyni získať slovenské občianstvo. Ako spresnil, zaoberal sa podnetom mladej športovkyne a jej matky, ktoré sa na neho obrátili so žiadosťou o preskúmanie postupu ministerstva vnútra v konaní o udelenie slovenského občianstva. Dievča, ako aj jej rodičia sú štátnymi príslušníkmi Ruskej federácie.

Matka maloletej svoju žiadosť odôvodnila tým, že jej dcéra už od roku 2014 žije na Slovensku, plynule ovláda slovenčinu, navštevuje slovenskú školu a dlhodobo sa venuje športu, v ktorom úspešne reprezentuje SR aj na medzinárodnej úrovni.

Nemohla sa zúčastňovať na majstrovstvách ani sústredeniach

Naliehavosť tejto žiadosti úzko súvisela práve so športovou kariérou dievčaťa.

„V uplynulých mesiacoch jej totiž pre absenciu štátneho občianstva SR bolo znemožňované zúčastňovať sa na niektorých tréningových procesoch, výberových sústredeniach a majstrovstvách Slovenska organizovaných príslušnou športovou federáciou. Vzhľadom na vek dieťaťa a jeho vývojový stupeň ide o kritické obdobie športovej kariéry, v ktorom môžu mať aj krátkodobé výpadky v príprave vážne a nezvratné následky,“ uviedol ombudsman.

Foto: Pexels

Priblížil, že aj podľa slov športových odborníkov ide o veľmi talentovanú športovkyňu, čo potvrdzujú aj jej umiestnenia na popredných priečkach prestížnych medzinárodných súťaží. Dievča súčasne považuje Slovensko za svoj domov a má v pláne ho aj naďalej reprezentovať.

Dobrovodský vysvetlil, že žiadosť bola podaná na základe zákona o štátnom občianstve SR, ktorý umožňuje udelenie občianstva z osobitných dôvodov v záujme SR, a to aj v oblasti športu. Príslušná športová federácia ako aj ministerstvo športu sa vyjadrili pozitívne. Označili tak udelenie štátneho občianstva pre maloletú za krok v záujme SR.

Problémom bola Zmluva medzi ČSSR a ZSSR z roku 1980

Problémom podľa slov verejného ochrancu práv bola existencia Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR z roku 1980 o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva, na základe ktorej ministerstvo prerušilo konanie a vyzvalo matku dieťaťa na predloženie dokladu o prepustení maloletej zo štátneho zväzku Ruskej federácie.

„Napriek opakovaným snahám rodičov však podľa platnej legislatívy Ruskej federácie nebolo možné tomuto pokynu vyhovieť. Medzitým došlo k vypovedaniu uvedenej bilaterálnej zmluvy z dôvodu jej rozporu s Európskym dohovorom o občianstve a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Platnosť zmluvy sa skončí 5. júla 2026, avšak maloletá na tento termín vzhľadom na svoju športovú kariéru nemohla čakať,“ vysvetlil Dobrovodský, ktorý preto požiadal ministerstvo vnútra o stanovisko a vyzval ho na zváženie možnosti udelenia výnimky z osobitných dôvodov.

Ilustračná foto: Unsplash

Ministerstvo vnútra po dôkladnej analýze skutkového a právneho stavu napokon rozhodlo o uplatnení výnimky zo zmluvy a pokračovalo v správnom konaní bez potreby predloženia dokladu o prepustení zo štátneho zväzku Ruskej federácie. Dievča tak napokon štátne občianstvo SR získalo.

„Tento prípad jasne ukazuje, aké dôležité je v správnom konaní prihliadať nielen na striktný výklad práva, ale aj na jeho zmysel, účel a predovšetkým na najlepší záujem dieťaťa. Oceňujem konštruktívny a zodpovedný prístup ministerstva vnútra, ktoré v rámci zákonných možností hľadalo riešenie citlivej a naliehavej situácie,“ povedal Dobrovodský a mladej športovkyni poprial úspešnú športovú kariéru a veľa radosti z reprezentovania SR.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dojímavý moment z olympiády: Slovenský biatlonista dostal po 16 rokoch striebornú medailu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac