Máme nové ohniská nákazy: Nebezpečné infekčné ochorenie sa ďalej šíri, chorí pribúdajú

Lucia Mužlová
TASR
Pribudli nové ohniská nákazy.

V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové aktívne ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Žltačka sa vyskytla v obci Radzovce, kde bolo ochorenie naposledy hlásené ešte v júli. Na svojej webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci.

V Radzovciach hygienici aktuálne evidujú jedno ochorenie na VHA. „Prípad bol vo vekovej skupine 25-34-ročných a bol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ uviedol RÚVZ.

V 42. kalendárnom týždni v rámci lučeneckého okresu pribudlo celkom 12 nových prípadov žltačky typu A. Hygienici aktuálne evidujú šesť aktívnych ohnísk, a to v Radzovciach, Lučenci, Čakanovciach, Fiľakove, Šíde a v obci Šávoľ.

Nárast prípadov žltačky typu A v okrese Lučenec hygienici evidujú od jari. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Doposiaľ RÚVZ eviduje 160 prípadov VHA.

Nové prípady aj v obci Bajč a v meste Nesvady

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zaznamenal počas uplynulého týždňa 17 nových prípadov ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Všetky boli zaznamenané v dvoch nových epidemických ohniskách v okrese v obci Bajč a meste Nesvady, informovala Denisa Masárová z RÚVZ Komárno.

Kumulatívne je v územnej pôsobnosti RÚVZ Komárno k 20. októbru hlásených spolu 160 ochorení v rámci evidovaných šiestich aktívnych epidemických ohnísk VHA. Tri z nich sa nachádzajú v Hurbanove, kde za uplynulý kalendárny týždeň nebolo hlásené žiadne nové ochorenie. Kumulatívne bolo v meste doteraz hlásených spolu 137 ochorení. Všetky boli evidované v rodinách žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu.

Jedno aktívne epidemické ohnisko je evidované v meste Komárno. Za 42. kalendárny týždeň neboli hlásené nové ochorenia. Kumulatívne bolo v meste doteraz hlásených spolu šesť ochorení. Išlo o rodinnú epidémiu u osôb žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu.

Nové epidemické ohnisko vzniklo v obci Bajč, kde bolo počas uplynulého týždňa hlásených deväť ochorení. Všetky prípady boli zaznamenané v časti Kotelnica u osôb žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu s celkovým počtom 52 exponovaných osôb.

Ďalšie nové epidemické ohnisko v regióne pribudlo v meste Nesvady. Hlásených je osem ochorení u osôb žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu s celkovým počtom 15 exponovaných osôb.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.

