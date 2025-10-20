Ďalší škandál s eurofondmi: Blízko haciendy Fafokan našli podozrivú cestu, stála vyše milión eur. Nikam však nevedie

S podozrivým zaobchádzaním s eurofondmi sa v poslednej dobe na Slovensku akoby roztrhlo vrece a postupne sa na svetlo sveta dostávajú rôzne projekty plné otáznikov. Ďalším z nich je cesta pri obci Hontianske Tesáre, ktorá sa nachádza iba niekoľko kilometrov od haciendy Fafokan.
Na cestu schválili podľa zistení Denníka N v roku 2016 dotáciu vyše 1,1 milióna eur a podporu dala Pôdohospodárska platobná agentúra. Obec si na ňu dokonca brala úver, kým jej prišla dotácia. Išla tak do veľkého rizika.
Končí pri posede
Cesta vedie cez polia a končí uprostred ničoho, pri poľovníckom posede. Podľa vyjadrenie nového starostu Štefana Foltána navyše nerieši nič. Podľa denníka pozemky popri ceste vlastní známy podnikateľ s väzbami na Bödörovcov – Róbert Ďurica, na ktorého pozemkoch stojí z veľkej časti aj neslávne známy Fafokan.
