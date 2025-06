Mali sme zimomriavky aj slzy v očiach: Videli sme film, na ktorý sme čakali 15 rokov. Má 88 %, ihneď utekajte do kín

Disney sa môže schovať — tam, kde pokazili, čo sa dalo, štúdio DreamWorks napravuje povesť rozprávkových remakov. V čase písania tejto recenzie má film na ČSFD mimoriadnych 88 percent a dokonca sa prebojoval do rebríčka najlepších filmov na platforme, kde aktuálne figuruje na 919. mieste. My sme do kina vyrazili 12. júna 2025 — v deň premiéry —, a teraz sa v našej recenzii dočítate, či sa to oplatí aj vám.

Mnohým dnes pri slovnom spojení „hraný remake rozprávky“ naskakujú nepríjemné zimomriavky. Stačí si spomenúť na katastrofálnu Snehulienku od Disneyho — aj podľa nás jeden z najväčších prepadákov posledných rokov.

A hoci nás Snehulienka takmer odradila od sledovania remakov ako takých, premiéru hranej novinky Ako si vycvičiť draka sme si jednoducho nemohli nechať ujsť. Kultová rozprávka, ktorá si získala celé generácie divákov, sa po 15 rokoch od premiéry vracia v novom šate. Otázka však znie — podarilo sa DreamWorks udržať kúzlo pôvodného príbehu, alebo je táto novinka ďalšia filmová tragédia?

Remake možno nutný nebol, no zmysel určite má

Máme pre vás jednoznačnú odpoveď — utekajte do kina. Túto novinku si nemôžete nechať ujsť. Nová verzia príbehu Ako si vycvičiť draka zostáva verná pôvodnej dejovej línii aj duchu animovanej predlohy. A práve preto si možno položíte ešte jednu otázku — má potom takýto remake vôbec zmysel?

V podobnom duchu znejú recenzie mnohých užívateľov na ČSFD a naša odpoveď znie takto — nutný možno úplne nebol, no zmysel určite má. Hoci neprináša dramaticky nový pohľad na príbeh, pridáva doň emócie, hĺbku a veľkoleposť, ktoré z neho robia viac než len obyčajnú kópiu.

Postavy, ako Štikút, jeho otec náčelník či vedľajší hrdinovia, dostávajú viac priestoru a emocionálnej váhy. Film ich zobrazuje ako plnohodnotné postavy, nielen ako nositeľov gagov či funkcie v deji. Táto verzia je tak zároveň poctou aj sebavedomým rozšírením originálu — neprepisuje, len dopĺňa. Tvorcovia jednoducho pochopili, že ak je niečo dobré, meniť to netreba.

Hraný formát navyše dodáva príbehu omnoho epickejší rozmer. Scény lietania v oblakoch sú natoľko vizuálne silné, že sme mali zimomriavky. Emócie, ktoré si pamätáme z pôvodného filmu, zostali — a v niektorých momentoch dokonca v mnohom zosilneli. Kľúčové hodnoty, ako pochopenie, prijatie alebo empatia k živým tvorom, dostali v hranom filme viac priestoru, no nikdy nie na úkor plynulosti deja. Čo sa týka dialógov, tie zostávajú rozprávkovo jednoduché. No keďže väčšina deja sa točí okolo dorastajúcich Vikingov, ktorí sa hrajú na bájnych hrdinov, ich nešikovné repliky filmu skôr pridávajú na autentickosti, než ubližujú.

A čo samotné draky? Tie sú presne také, ako si ich pamätáme. Každý si zachoval svoju špecifickú podobu, pohyb aj výrazy. CGI je tentoraz zvládnuté skvelo a ak ste mali po Snehulienke nočné mory zo srniek a trpaslíkov, nebojte, žiadna digitálna katastrofa sa nekoná. Tvorcovia sa, našťastie, vyhli aj pokusom o hyperrealizmus, a tak draky nestratili nič zo svojho rozprávkového pôvabu.

Na premiéru sme vyrazili vo štvorici, traja z nás odchádzali so slzami v očiach. Záver filmu nás zasiahol presne tam, kde mal. Sála síce zívala prázdnotou, no každý prítomný divák odchádzal s obrovským úsmevom a bez náznaku ľútosti nad cenou lístka.

Novú verziu Ako si vycvičiť draka preto odporúčame všetkými desiatimi. Či ste fanúšik pôvodnej rozprávky, rodič s deťmi, alebo dospelý divák, ktorý by inak na rozprávku do kina nešiel — tento film vás určite osloví. Je úplne samostatný a nemusíte poznať predchádzajúce filmy, aby ste si ho užili. A nakoniec, pre svoju epickosť si rozhodne zaslúži veľké plátno. Sami veríme, že ak by sme ho zmeškali, sledovanie na notebooku by sme možno napokon ľutovali.