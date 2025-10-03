Mal na sebe vestu s nápisom „Press“: V Donbase zabil dron francúzskeho fotoreportéra Antoniho Lallicana

Pri útoku dronom v regióne Donbas na východe Ukrajiny prišiel v piatok o život francúzsky fotoreportér Antoni Lallican, potvrdili Európska a Medzinárodná federácia novinárov a tiež Francúzsky národný zväz novinárov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Pri tom istom dronovom útoku údajne utrpel zranenia aj ukrajinský novinár Heorhij Ivančenko. Obaja mali na sebe ochranné vesty označené nápisom „Press“, píše AFP.
Prvý prípad, kedy dron zabil novinára
Podľa portálu France 24 mal Lallican 37 rokov. Európska federácia novinárov vo vyhlásení uviedla, že ide o prvý prípad, keď bol novinár na Ukrajine zabitý dronom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v piatok predpoludním, sú stále predmetom vyšetrovania, dodáva portál.
Odporúčané články
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku