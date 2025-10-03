Poplach na pražskom Letisku Václava Havla: Po anonymnom nahlásení dronov tam zasahuje polícia

Lucia Mužlová
TASR
Poplach na pražskom letisku.

Na pražskom Letisku Václava Havla zasahuje polícia po anonymnom oznámení o možnom výskyte dronov. Do rozsiahlej bezpečnostnej akcie sa zapojil vysoký počet príslušníkov polície, ktorí spolupracujú aj s armádou.

Na sociálnej sieti X polícia uviedla, že dôvodom je anonymná a neoverená vyhrážka od anglicky hovoriacej osoby o blížiacich sa dronoch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Zároveň zdôraznila, že hrozba zatiaľ nebola potvrdená a opatrenia majú preventívny charakter.

Polícia ďalej uviedla, že je pripravená okamžite prijať opatrenia súvisiace s uzatvorením vzdušného priestoru a súčasne aj zavrieť všetky príjazdové cesty. Situáciu monitorujú ostreľovači cudzineckej polície. Do akcie nasadili vrtuľník, ktorý bude monitorovať vzdušný priestor.

„Relevanciu informácií vyhodnocujeme a všetky opatrenia, vrátane nasadenia protidronovej ochrany a aktivizácie ostreľovačov, vyhodnocujeme a opatrenie je čisto preventívne,“ uviedli policajti.

Neskôr na sieti X dodala, že podľa anglicky hovoriacej osoby by dronov mali byť „vyššie jednotky“. „Z taktických dôvodov nebudeme uvádzať čas ich údajného príletu, avšak stále platí, že ide o neoverené informácie,“ zdôraznila polícia.

Incidenty s dronmi pri európskych letiskách v posledných dňoch zaznamenali napríklad v Belgicku, Dánsku, Nemecku či Nórsku.

