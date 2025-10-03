Poplach na pražskom Letisku Václava Havla: Po anonymnom nahlásení dronov tam zasahuje polícia

Na pražskom Letisku Václava Havla zasahuje polícia po anonymnom oznámení o možnom výskyte dronov. Do rozsiahlej bezpečnostnej akcie sa zapojil vysoký počet príslušníkov polície, ktorí spolupracujú aj s armádou.
Na sociálnej sieti X polícia uviedla, že dôvodom je anonymná a neoverená vyhrážka od anglicky hovoriacej osoby o blížiacich sa dronoch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Zároveň zdôraznila, že hrozba zatiaľ nebola potvrdená a opatrenia majú preventívny charakter.
Polícia ďalej uviedla, že je pripravená okamžite prijať opatrenia súvisiace s uzatvorením vzdušného priestoru a súčasne aj zavrieť všetky príjazdové cesty. Situáciu monitorujú ostreľovači cudzineckej polície. Do akcie nasadili vrtuľník, ktorý bude monitorovať vzdušný priestor.
Na Letišti Václava Havla máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké počty policistů z různých útvarů a spolupracujeme i s @ArmadaCR. Důvodem je anonymní a neověřená výhružka o blížících se dronech. Bližší info dáme, jakmile to bude možné. #policiepp
— Policie ČR (@PolicieCZ) October 3, 2025
„Relevanciu informácií vyhodnocujeme a všetky opatrenia, vrátane nasadenia protidronovej ochrany a aktivizácie ostreľovačov, vyhodnocujeme a opatrenie je čisto preventívne,“ uviedli policajti.
Neskôr na sieti X dodala, že podľa anglicky hovoriacej osoby by dronov mali byť „vyššie jednotky“. „Z taktických dôvodov nebudeme uvádzať čas ich údajného príletu, avšak stále platí, že ide o neoverené informácie,“ zdôraznila polícia.
Incidenty s dronmi pri európskych letiskách v posledných dňoch zaznamenali napríklad v Belgicku, Dánsku, Nemecku či Nórsku.
