Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy. Chce, aby „priniesol svoje svetlo“ tamojším deťom

Foto: SITA

TASR
Matej Mensatoris
Izraelsko palestínsky konflikt
Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy

Slávna americká speváčka Madonna vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil palestínske Pásmo Gazy a „priniesol svoje svetlo“ tamojším deťom. V prosbe, ktorú šírila na svojich sociálnych sieťach, pápežovi odkázala, že je „jediný z nás, ktorému nemôžu odmietnuť vstup“ do tejto oblasti, a že „už nie je čas“ na vyčkávanie. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Politika nemôže ovplyvniť zmenu,“ napísala kráľovná popu. „To dokáže len vedomie. Preto sa obraciam na Božieho muža,“ napísala Madonna. Svojim sledovateľom povedala, že k tomuto príspevku ju inšpiroval jej syn Rocco.

Chce, aby zachránil nevinné deti

Myslím si, že najlepší dar, ktorý mu môžem ako matka dať, je požiadať všetkých, aby urobili, čo môžu aby pomohli zachrániť nevinné deti, ktoré sa v Pásme Gazy ocitli v krížovej paľbe. Nikoho neobviňujem, nehádžem vinu na nikoho a nestaviam sa na žiadnu stranu. Všetci trpia. Vrátane matiek rukojemníkov. Modlím sa, aby boli tiež prepustení,“ napísala Madonna.

 

Pápež sa od svojho uvedenia do úradu otvorene vyjadruje ku kríze v Pásme Gazy a vyzýva na ukončenie „barbarskej vojny“. „Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby dodržiavalo humanitárne právo a rešpektovalo povinnosť chrániť civilistov, ako aj zákaz kolektívneho trestania, nevyberavého používania sily a núteného vysídľovania obyvateľstva,“ vyhlásil v júli Lev XIV.

Deti ohrozené podvýživou

Podľa organizácie UNICEF je teraz každé dieťa mladšie ako päť rokov v Pásme Gazy ohrozené akútnou podvýživou – „stavom, ktorý v Pásme Gazy ešte pred 20 mesiacmi neexistoval“. Na konci mája táto mimovládna organizácia informovala, že od októbra 2023 bolo v Pásme Gazy zabitých alebo zranených vyše 50 000 detí.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poďakoval Madonne za jej príspevok slovami: „Ľudskosť a mier musia zvíťaziť.“ „Ďakujem Vám, Madonna, za Váš súcit, solidaritu a odhodlanie starať sa o všetkých, ktorí sa ocitli v kríze v Pásme Gazy, najmä o deti. Je to veľmi potrebné,“ napísal Ghebreyesus na platforme X.

