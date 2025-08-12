Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy. Chce, aby „priniesol svoje svetlo“ tamojším deťom

Slávna americká speváčka Madonna vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil palestínske Pásmo Gazy a „priniesol svoje svetlo“ tamojším deťom. V prosbe, ktorú šírila na svojich sociálnych sieťach, pápežovi odkázala, že je „jediný z nás, ktorému nemôžu odmietnuť vstup“ do tejto oblasti, a že „už nie je čas“ na vyčkávanie. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
„Politika nemôže ovplyvniť zmenu,“ napísala kráľovná popu. „To dokáže len vedomie. Preto sa obraciam na Božieho muža,“ napísala Madonna. Svojim sledovateľom povedala, že k tomuto príspevku ju inšpiroval jej syn Rocco.
Chce, aby zachránil nevinné deti
„Myslím si, že najlepší dar, ktorý mu môžem ako matka dať, je požiadať všetkých, aby urobili, čo môžu – aby pomohli zachrániť nevinné deti, ktoré sa v Pásme Gazy ocitli v krížovej paľbe. Nikoho neobviňujem, nehádžem vinu na nikoho a nestaviam sa na žiadnu stranu. Všetci trpia. Vrátane matiek rukojemníkov. Modlím sa, aby boli tiež prepustení,“ napísala Madonna.
Pápež sa od svojho uvedenia do úradu otvorene vyjadruje ku kríze v Pásme Gazy a vyzýva na ukončenie „barbarskej vojny“. „Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby dodržiavalo humanitárne právo a rešpektovalo povinnosť chrániť civilistov, ako aj zákaz kolektívneho trestania, nevyberavého používania sily a núteného vysídľovania obyvateľstva,“ vyhlásil v júli Lev XIV.
Deti ohrozené podvýživou
Podľa organizácie UNICEF je teraz každé dieťa mladšie ako päť rokov v Pásme Gazy ohrozené akútnou podvýživou – „stavom, ktorý v Pásme Gazy ešte pred 20 mesiacmi neexistoval“. Na konci mája táto mimovládna organizácia informovala, že od októbra 2023 bolo v Pásme Gazy zabitých alebo zranených vyše 50 000 detí.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poďakoval Madonne za jej príspevok slovami: „Ľudskosť a mier musia zvíťaziť.“ „Ďakujem Vám, Madonna, za Váš súcit, solidaritu a odhodlanie starať sa o všetkých, ktorí sa ocitli v kríze v Pásme Gazy, najmä o deti. Je to veľmi potrebné,“ napísal Ghebreyesus na platforme X.
