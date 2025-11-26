Má za sebou divokú minulosť. Mirka Partlová šokovala svojím úprimným priznaním a prezradila, že kedysi bola bitkárkou

Už 25 rokov je na scéne. Sympatická blondínka pôsobí mladistvo a málokto by povedal, že sa už štvrťstoročie venuje herectvu. Na javisku stála prvýkrát ako 15-ročná a jej kariéra smerovala postupne k vrcholu, na čo si umelkyňa dobre pamätá. Začiatky však mala ťažké, keďže nevedela spisovne rozprávať.
Pred pár dňami prekvapila Mirka Partlová, ktorá zahviezdila ako Angie v Paneláku, a taktiež v Nemocnici, svojím priznaním v markizáckej rannej relácii Teleráno. Zalovila v pamäti a okrem iného si zaspomínala aj na to, aké to bolo, keď sa rozhodla venovať umeleckému povolaniu, no taktiež zabrdla aj do svojho súkromia.
Učila sa chodiť a rozprávať
Ako to býva vždy, keď človek s niečím začína, prvé mesiace boli o učení. Našťastie, keďže začala v pomerne mladom veku, nebol to pre ňu až taký veľký problém.
„Prvýkrát som mala kontakt s javiskom, nevedela som chodiť po javisku, nevedela som vôbec základné herecké uhly, aby som nekryla partnera, jedno s druhým… Nevedela som, ako funguje zákulisie. Tých informácií bolo na mňa veľmi veľa, ale tým, že som mala 15, bola som ako špongia a nasávala som všetky informácie,“ objasnila Mirka.
Pomohli jej v tej dobe aj veľké hviezdy a zvučné mená, ktoré si ju vzali pod ochranné krídla. „Učila som sa chodiť, učila som sa rozprávať, normálne od začiatku,“ usmiala sa herečka, ktorá doma trénovala a nahrávala sa na „magneťák“, počúvala sa a nahlas čítala. „Musela som aj ja prejsť nejakým procesom,“ ozrejmila umelkyňa.
