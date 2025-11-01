Má vírivku a saunu, za mesiac ušetrí aj 1 053 eur: Pozrite sa, ako sa to podarilo žene, ktorá predtým šetriť nedokázala

Michaela Olexová
Všimol si niekto, ako veľmi začína bolieť pohľad na účty?

Šetrenie už dávno nie je len otázkou finančnej gramotnosti – namiesto toho sa stáva povinnou súčasťou života. Vysoké nájmy, dane z nehnuteľností a nekonečne rastúce mesačné výdavky mnohým z nás znižujú šancu na sporenie či investovanie. Nie je preto prekvapivé, že ľudia hľadajú alternatívy – od bývania u rodičov po netradičné formy bývania.

Jedným z takýchto riešení je život v karavane, ktorý láka stále väčší počet mladých ľudí po celom svete. Príkladom je 31-ročná Katrina, ktorá dlhé roky bojovala s nekonečnými účtami, ktoré jej vyžmýkali väčšinu výplaty.

Katrina na konci mesiaca nevedela ušetriť ani cent a, ako píše The Sun, nakoniec sa rozhodla pre radikálne riešenie: opustiť byt a presťahovať sa do karavanu.

Má bazén a saunu, mesačne ušetrí vyše tisíc eur

Ako opisuje na svojom profile na sociálnej sieti TikTok, dnes vďaka vážnemu rozhodnutiu dokáže mesačne ušetriť aj 928 libier, čo je približne 1 053 eur.

@katrinascaravan What a difference! Go to the comments section and let me know how it compares to your bills. #static #caravan #affordablehousing #holidaypark ♬ A Day in My Life – Raya

„Tento mesiac ma život v karavane vyšiel na 475 libier (asi 540 eur),“ priblížila v jednom z videí. „Predtým ma nájom v byte stál viac než tisíc libier mesačne.“

Pre porovnanie, bývanie v byte, vrátane všetkých poplatkov, vychádzalo na 1 403 libier (1 592 eur) mesačne.

Rozhodnutie si vyžiadalo obetu veľkej časti komfortu, no okrem šetrenia prináša aj iné významné výhody. Jednou z nich je, že Katrina môže využívať zariadenia, ktoré by v mnohých bytových domoch ani neboli dostupné, ako vírivku či saunu.

@katrinascaravan Can you Belive how much I’ve saved in 6 little months 👀 Even if I deducted a few hundred for my predicted electric bill it’s still a massive amount! #static #costofliving #caravan #holidaypark #affordablehousing ♬ FEEL THE GROOVE – Queens Road, Fabian Graetz

Po šiestich mesiacoch dokázala ušetriť 7 144 libier, teda viac než 8 100 eur. Ide o slušnú sumu, ktorá jej pri pokračovaní v šetrení čoskoro môže poslúžiť, napríklad, ako kapitál na založenie vlastného podniku.

Samozrejme, Katrina žije v južnom Anglicku, kde sú platy a náklady na život omnoho vyššie než na Slovensku. Napriek tomu jej príbeh poukazuje na univerzálnu pravdu: vzdať sa trošky komfortu môže priniesť obrovské odmeny. A v dnešnom svete – hlavne vo vyspelých mestských oblastiach – niet divu, že pribúda stále viac ľudí, ktorí objavujú alternatívne formy bývania, aby mohli žiť čo najviac ekonomicky.

