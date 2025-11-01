Má vírivku a saunu, za mesiac ušetrí aj 1 053 eur: Pozrite sa, ako sa to podarilo žene, ktorá predtým šetriť nedokázala

Šetrenie už dávno nie je len otázkou finančnej gramotnosti – namiesto toho sa stáva povinnou súčasťou života. Vysoké nájmy, dane z nehnuteľností a nekonečne rastúce mesačné výdavky mnohým z nás znižujú šancu na sporenie či investovanie. Nie je preto prekvapivé, že ľudia hľadajú alternatívy – od bývania u rodičov po netradičné formy bývania.
Jedným z takýchto riešení je život v karavane, ktorý láka stále väčší počet mladých ľudí po celom svete. Príkladom je 31-ročná Katrina, ktorá dlhé roky bojovala s nekonečnými účtami, ktoré jej vyžmýkali väčšinu výplaty.
Katrina na konci mesiaca nevedela ušetriť ani cent a, ako píše The Sun, nakoniec sa rozhodla pre radikálne riešenie: opustiť byt a presťahovať sa do karavanu.
Má bazén a saunu, mesačne ušetrí vyše tisíc eur
Ako opisuje na svojom profile na sociálnej sieti TikTok, dnes vďaka vážnemu rozhodnutiu dokáže mesačne ušetriť aj 928 libier, čo je približne 1 053 eur.
„Tento mesiac ma život v karavane vyšiel na 475 libier (asi 540 eur),“ priblížila v jednom z videí. „Predtým ma nájom v byte stál viac než tisíc libier mesačne.“
Pre porovnanie, bývanie v byte, vrátane všetkých poplatkov, vychádzalo na 1 403 libier (1 592 eur) mesačne.
Rozhodnutie si vyžiadalo obetu veľkej časti komfortu, no okrem šetrenia prináša aj iné významné výhody. Jednou z nich je, že Katrina môže využívať zariadenia, ktoré by v mnohých bytových domoch ani neboli dostupné, ako vírivku či saunu.
Po šiestich mesiacoch dokázala ušetriť 7 144 libier, teda viac než 8 100 eur. Ide o slušnú sumu, ktorá jej pri pokračovaní v šetrení čoskoro môže poslúžiť, napríklad, ako kapitál na založenie vlastného podniku.
Samozrejme, Katrina žije v južnom Anglicku, kde sú platy a náklady na život omnoho vyššie než na Slovensku. Napriek tomu jej príbeh poukazuje na univerzálnu pravdu: vzdať sa trošky komfortu môže priniesť obrovské odmeny. A v dnešnom svete – hlavne vo vyspelých mestských oblastiach – niet divu, že pribúda stále viac ľudí, ktorí objavujú alternatívne formy bývania, aby mohli žiť čo najviac ekonomicky.
