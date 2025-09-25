Má toho plné zuby. Adriana Poláková venovala kritikom drsný odkaz a prehovorila o tom, ako naozaj schudla

Okrem toho, že bývalá markizácka hviezda ukazuje svojim fanúšikom na sociálnej sieti, ako vyzerá život na rakúskom kaštieli, ktorý si postupne s manželom zveľaďujú, zasvätila ich aj do svojej každodennej rutiny, ktorá spočíva v starostlivosti o zdravie a telo. Rozhodla sa zatočiť s prebytočnými kilogramami a výsledok sa už dostavil.
Exmoderátorka Telerána Adriana Kneissl, kedysi Poláková si povedala „dosť“ a spravila v živote veľký krok. Dala viac prednosť starostlivosti o seba. Priaznivcom na Instagrame tak pravidelne predvádza, ako trávi čas po svojom, čo ukázala napríklad skrášľujúcou procedúrou, ktorú si dopriala.
Stavila na zdravý životný štýl
Avšak, za dôležitejšie považuje niečo iné. Pravidelný pohyb a zdravá strava sa stali súčasťou jej každodenného života už pred niekoľkými mesiacmi. Fanúšikovia môžu vidieť, ako športuje a hlavne nezabúda na krokovanie, ktoré tak často spomína na sociálnej sieti. Pomocníkom sa pre ňu stala umelá inteligencia, od ktorej si dala zostaviť jedálniček. Avšak podľa mnohých ľudí stavila aj na inú pomoc.
Obľúbená cukrárka dnes ohuruje viditeľne schudnutou figúrou. Kilá idú pomaly, ale isto dole, z čoho sa teší sama Adriana, no nepoľavuje a naďalej pokračuje. Všimli si to aj ostatní a zahŕňajú ju komplimentmi a pochvalnými komentármi. Jeden z priaznivcov sa jej však opýtal otázku, po ktorej Adriana vypenila. Zaujímalo ho, či zredukovala svoju hmotnosť pomocou známeho lieku Ozempic.
