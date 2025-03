Adriana Poláková zaskočila svojich fanúšikov a nechala sa vylepšiť. Neuveríte, aký zákrok podstúpila

Bývalá markizácka moderátorka nedávno zistila, že život nie je len o práci a povinnostiach. A tak spravila rázny krok a rozhodla sa, že sa bude viac venovať sebe. Zmenila svoj životný štýl, začala sa zdravšie stravovať, pravidelne cvičí, a taktiež zvykne občas rozmaznávať svoju pleť. Najnovšie si dopriala jednu procedúru, pre ktorú si to namierila až do zahraničia. Zdá sa, že si potrpí na kvalitu a nie je jej jedno, aký salón navštívi.

Kedysi zobúdzala televíznych divákov, dnes sa venuje hosťom v rozprávkovom kaštieli v Rakúsku, ktorý má so svojím manželom. Exmoderátorka Telerána Adriana Kneissl, predtým Poláková, by svoju prácu nevymenila za nič na svete. Ako sa nedávno vyjadrila, personál, ktorý sa stará o chod krásneho penziónu vrátane hostí, nečakajte. Všetko má pod palcom ona, aj keď si uvedomila, že vďaka práci zanedbávala samú seba.

S čím nebola spokojná?

Dnes je všetko inak. To, na čo zabúdala minulé roky, má pre ňu teraz prioritu. Vyhradila si viac času na starostlivosť o seba, čo potvrdila pred pár dňami na sociálnej sieti. Svojim fanúšikom sa totiž pochválila výsledkom jednej skrášľovacej procedúry, ktorú podstúpila pred pár dňami. Merala však dlhšiu cestu, očividne vedela, do čoho ide. Zverila sa do rúk svojej kamarátky Lucie Senášiovej, ktorá pôsobí ako fotografka a mejkap artistka v Londýne.

Adrianine slová hovoria za všetko. Z jej popisku na Instagrame cítiť veľkú spokojnosť až dojatie. Ako sama priznala, jej slabou stránkou je obočie. A práve to si dala vylepšiť v londýnskom salóne.

„Dnes je Medzinárodný deň žien a práve dnes sem dám fotografiu s touto úžasnou ženou @lucia_senasiova_photography. Keď som vedela, že pôjdem do Londýna, hneď som si u nej zajednala termín na mikroblading obočia @beautybrowbarlondon, lebo ja mam stále problém mať pekné obočie. A teraz ho konečne budem mať. Kto Lucku pozná, vie, že je to krásna elegantná žena a presne to robí aj pre iné ženy. Lebo vieme, že obočie tvorí tvár,“ napísala bývalá moderátorka.

Ako ďalej pokračovala, svoju kamarátku odporúča aj ostatným ženám, ktoré túžia po peknom obočí. „Netvrdím, že musíte letieť až do Londýna, ale keď ste už tu a chcete, milé ženy, mať dokonalé obočie, bez roboty, napíšte Lucke. Budete spokojné a krásne a vtedy je žena ženou a môže oslavovať. Všetko najlepšie ku dňu žien,“ doplnila k fotografii, ktorá zachytáva Adrianinu tvár zblízka spolu s Luciou Senášiovou.

