Má dôvod na radosť. Bývalý superstarista Martin Harich sa už čoskoro stane otcom

Foto: Instagram (martinharichmusic)

Frederika Lyžičiar
Čoskoro začne novú životnú etapu.

Bývalý superstarista Martin Harich prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Prostredníctvom emotívneho videa a novej skladby naznačil veľkú osobnú novinu, ktorá okamžite dojala fanúšikov aj známe tváre.

Na sociálnej sieti Instagram zverejnil Martin Harich video, na ktorom sa objavuje so svojou partnerkou Patríciou Kurpašovou v zimnej krajine. Jemné, no jednoznačné zábery odhaľujú tehotenské bruško a sprevádza ich jeho nová pieseň New life. Spevák, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal ako výrazný talent v súťaži Česko Slovenská SuperStar, kde obsadil štvrté miesto, dnes fanúšikom nenaznačuje len nový hudobný smer, ale aj zásadnú životnú zmenu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Harich | NEW LIFE (@martinharichmusic)

Nový život ako osobná aj hudobná výpoveď

Harich si zvolil mimoriadne citlivý spôsob, ako sa podeliť o veľkú životnú novinu. Video nepôsobí prvoplánovo, skôr intímne a pokojne, presne v duchu skladby, ktorá ho sprevádza.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Harich | NEW LIFE (@martinharichmusic)


Svoj odkaz fanúšikom doplnil aj krátkym, no výrečnými slovami: „Už dlhšie sme vám chceli niečo povedať… Viac vám prezradí moja nová pesnička New life, ktorú môžete odteraz počúvať.“ Fanúšikovia si okamžite všimli symboliku a pochopili, že nejde len o ďalší hudobný projekt, ale o osobnú výpoveď, ktorá v sebe nesie silnú emóciu a nový začiatok.

Vlna gratulácií od známych tvárí i fanúšikov

