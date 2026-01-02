Má dôvod na radosť. Bývalý superstarista Martin Harich sa už čoskoro stane otcom

Bývalý superstarista Martin Harich prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Prostredníctvom emotívneho videa a novej skladby naznačil veľkú osobnú novinu, ktorá okamžite dojala fanúšikov aj známe tváre.
Na sociálnej sieti Instagram zverejnil Martin Harich video, na ktorom sa objavuje so svojou partnerkou Patríciou Kurpašovou v zimnej krajine. Jemné, no jednoznačné zábery odhaľujú tehotenské bruško a sprevádza ich jeho nová pieseň New life. Spevák, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal ako výrazný talent v súťaži Česko Slovenská SuperStar, kde obsadil štvrté miesto, dnes fanúšikom nenaznačuje len nový hudobný smer, ale aj zásadnú životnú zmenu.
Nový život ako osobná aj hudobná výpoveď
Harich si zvolil mimoriadne citlivý spôsob, ako sa podeliť o veľkú životnú novinu. Video nepôsobí prvoplánovo, skôr intímne a pokojne, presne v duchu skladby, ktorá ho sprevádza.
Svoj odkaz fanúšikom doplnil aj krátkym, no výrečnými slovami: „Už dlhšie sme vám chceli niečo povedať… Viac vám prezradí moja nová pesnička New life, ktorú môžete odteraz počúvať.“ Fanúšikovia si okamžite všimli symboliku a pochopili, že nejde len o ďalší hudobný projekt, ale o osobnú výpoveď, ktorá v sebe nesie silnú emóciu a nový začiatok.
