Má 100 rokov, no stále súťaží ako kulturista: Muž prezradil, ako sa storočie udržal vo forme, toto vás prekvapí

Pri zmienke o starobe si málokto predstaví človeka, ktorý dvíha činky a chodí na súťaže. 100-ročný muž však búra všetky mýty a v posilňovni, ktorú navštevuje 6-krát týždenne, neraz prekonáva aj mladšie ročníky.
100-ročný kulturista sa pripravuje na súťaž
Ako informuje Mail Online, Andrew Bostinto má už 100 rokov (čoskoro bude mať 101), no aj teraz sa pripravuje na ďalšiu kulturistickú súťaž. Svoj život zasvätil fitnesu a dokonca získal titul Mr. America. Tvrdí, že vo forme ho udržiava nielen samotné cvičenie, ale najmä nastavenie jeho mysle.
Hovorí, že sám o sebe neuvažuje ako o niekom starom. Ten, kto o sebe vraví ako o starom, to vraj už so životom vzdal. Ak to človek vzdá a opustí sa, ide to s ním dolu vodou. Andrew verí, že dnes je tým istým človekom, ktorým bol aj zamladi. Kulturista navštevuje posilňovňu päť- až šesťkrát týždenne, pričom zakaždým zvládne aspoň sedem rôznych cvikov.
Titul získal ako 52-ročný
Cvičeniu sa venuje od 12 rokov. Keď mal 17, ocitol sa na titulke športového magazínu. 30 rokov strávil v armáde, potom sa stal osobným trénerom a zmieňovaný prestížny titul sa mu podarilo získať v roku 1977. V tom čase mal 52 rokov. O dva roky neskôr založil neziskovú organizáciu National Gym Association, ktorá poskytuje profesionálny tréning a odrádza od používania drog na dosiahnutie fitnescieľov.
Samozrejme, Bostinto si uvedomuje, že nemá 20 rokov a miestami mal o svoje zdravie strach. Má implantovaný kardiostimulátor, v roku 2017 mu implantovali titánové koleno a o dva roky neskôr utrpel ľahkú mozgovú príhodu. Má tiež problémy s rovnováhou a ťažkosti s pravou rukou a s jednou nohou. Tú si prvýkrát poranil počas druhej svetovej vojny. Preto sa skôr sústredí na to, aby sa udržal vo forme, a nie na dvíhanie ťažkých váh.
Toto radí ľuďom
Aj vedci potvrdia, že akákoľvek forma posilňovania na udržanie svalovej hmoty znižuje riziko ochorení, zlepšuje fyzickú kondíciu, zmierňuje zápaly a zvyšuje prietok krvi do mozgu. To môže predĺžiť život človeka a pomôcť predchádzať demencii. Bostinto je preto odhodlaný cvičiť bez ohľadu na svoj vek. Do posilňovne vraj prestane chodiť, až keď prestane dýchať.
Pochopiteľne, dbá aj na dobré stravovanie. Konzumuje veľa bielkovín, vrátane jogurtov, vajíčok či špagiet s mäsovými guľkami. Nepije alkohol, nefajčí cigarety ani neužíva žiadne lieky na podporu výkonu.
A čo radí ľuďom, ktorí sa chcú dožiť 100 rokov v dobrej kondícii ako on? Najdôležitejšie je podľa Bostinta nastavenie mysle. Dôležité je však tiež poznať svoje vlastné telo, starať sa oň, vyhýbať sa zraneniam a neprejedať sa.
