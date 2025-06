Ľudstvu ostávajú posledné tri roky: Po tomto bode už niet návratu späť. Čakajú nás nebezpečné klimatické zmeny

Na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia zostávajú už len tri roky, a to v prípade, že budú emisie škodlivé pre klímu naďalej na súčasnej úrovni. Vyplýva to zo štúdie, na ktorej sa podieľalo viac než 60 medzinárodných vedcov, zverejnenej vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a stanice BBC.

Snaha zabrániť otepleniu sveta o viac než 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s teplotami v predindustriálnom období je jedným z kľúčových záväzkov Parížskej zmluvy, na ktorej sa štáty sveta dohodli v roku 2015 v snahe odvrátiť najnebezpečnejšie dôsledky zmeny klímy.

Uhlíkový rozpočet sa míňa rýchlejšie, než sa čakalo

Vedci vo svojej štúdii zistili, že „uhlíkový rozpočet“ – teda množstvo oxidu uhličitého, ktoré môže ľudstvo ešte vypustiť, aby trvalo udržalo otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia – bude vyčerpaný už o niečo viac ako tri roky. Zmena klímy už podľa BBC zhoršila mnohé extrémy počasia, napríklad vysoké teploty vzduchu, a zapríčinila rýchle zvyšovania hladín svetových morí, čo ohrozuje pobrežné komunity.

„Veci sa hýbu nesprávnym smerom,“ povedal vedúci autor štúdie profesor Piers Foster. „Vidíme bezprecedentné zmeny a vidíme tiež otepľovanie Zeme a zrýchľovanie stúpania hladiny morí,“ pokračoval vedec. Tieto zmeny sa podľa neho predpovedali už nejaký čas a možno ich priamo priradiť k veľmi vysokej úrovni emisií.

Emisie dramaticky znižujú zvyšný rozpočet

Vedci začiatkom roka 2020 určili, že ľudstvo by mohlo vypustiť len 500 miliárd ton oxidu uhličitého, ktorý otepľuje planétu, na 50-percentnú šancu udržať oteplenie na úrovni 1,5 stupňa Celzia. Podľa najnovšej štúdie sa však do roka 2025 „uhlíkový rozpočet“ znížil na 130 miliárd ton oxidu uhličitého.

Spomínané zníženie je do veľkej miery spôsobené pokračujúcimi rekordnými emisiami oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov, ktoré otepľujú planétu, ako je metán, ale taktiež aj zlepšením vedeckých odhadov. Ak globálne emisie oxidu uhličitého zostanú na súčasnej úrovni – približne 40 miliárd ton ročne – zostávajú približne tri roky, kým sa „uhlíkový rozpočet“ vyčerpá.

To by podľa tvrdení vedcov mohlo spôsobiť porušenie cieľa stanoveného v Parížskej zmluve, hoci oteplenie planéty spôsobené človekom by pravdepodobne prekročilo hranicu 1,5 stupňa Celzia až o niekoľko rokov neskôr. Vlaňajšok bol prvým kalendárnym rokom, keď bola hranica 1,5 stupňa prekročená. Tento cieľ sa oficiálne považuje za nesplnený až po prekonaní uvedeného limitu niekoľko rokov po sebe.