Ľudia majú po katastrofe v Indii strach: Toto je rebríček najbezpečnejších leteckých spoločností za rok 2025

Aj keď si to mnohí neuvedomujú, lietanie patrí medzi najbezpečnejšie formy dopravy na svete. No aj tragické udalosti, ako nedávna havária Boeingu 787-8 pri indickom meste Ahmadábád, kde sa lietadlo s 242 pasažiermi na palube zrútilo krátko po štarte do obytnej štvrte, pripomínajú, aké dôležité je, aby si cestujúci mohli vybrať spoľahlivú a dôveryhodnú leteckú spoločnosť.

Letecké spoločnosti sa výrazne líšia v tom, ako pristupujú k výcviku posádok, údržbe lietadiel, obnove flotily či transparentnosti v prípade incidentov. A práve na tieto faktory sa zameriava portál AirlineRatings.com, ktorý každoročne zostavuje zoznam najbezpečnejších leteckých spoločností na svete. Rebríček pre rok 2025 priniesol očakávané mená aj niekoľko veľkých prekvapení.

Nový rebríček bezpečnosti pre rok 2025

AirlineRatings.com, ktorý monitoruje bezpečnostné a produktové štandardy celkovo pri 385 leteckých spoločnostiach, zverejnil 13. januára 2025 najnovší rebríček najbezpečnejších aeroliniek, a to osobitne pre klasické aj nízkonákladové spoločnosti.

Najbezpečnejšou klasickou aerolinkou sveta sa pre rok 2025 stala Air New Zealand, ktorá len tesne predstihla austrálsku Qantas. Tretie miesto si delia tri spoločnosti s rovnakým skóre: Cathay Pacific,Qatar Airways a Emirates.

Rebríček 25 najbezpečnejších leteckých spoločností pre rok 2025: Air New Zealand Qantas Cathay Pacific Qatar Airways Emirates Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Swiss JAL Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines

Podľa generálnej riaditeľky AirlineRatings.com Sharon Petersen rozhodla o prvom mieste najmä mladšia flotila Air New Zealand. Rozdiel medzi ňou a Qantas bol len 1,5 bodu. Tretie miesto si podelili tri aerolinky, ktoré dosiahli rovnaké hodnotenie v oblasti veku flotily, pilotných zručností aj počtu incidentov.

Nové mená aj veľké absencie

Medzi výrazné novinky v rebríčku patrí zaradenie Vietnam Airlines a Iberie, ktoré sa v ňom ocitli po prvý raz. Naopak, chýbajú Singapore Airlines a KLM. Hoci si obe aerolinky zachovali najvyššie bezpečnostné hodnotenie, do rebríčka sa pre drobné incidenty tesne nedostali.

25 najbezpečnejších nízkonákladových leteckých spoločností pre rok 2025: HK Express Jetstar Group Ryanair easyJet Frontier Airlines AirAsia Wizz Air VietJet Air Southwest Airlines Volaris flydubai Norwegian Vueling Jet2 Sun Country Airlines WestJet JetBlue Airways Air Arabia IndiGo Eurowings Allegiant Air Cebu Pacific ZipAir SKY Airline Air Baltic

Na čele nízkonákladových prepravcov sa tento rok umiestnila HK Express, ktorá má takmer bezchybný bezpečnostný záznam. Medzi nové mená v zozname patrí aj Jet2, ZipAir a Air Baltic. Rebríček opustila Spirit Airlines, ktorá koncom roka 2024 požiadala o ochranu pred veriteľmi.

Ako sa aerolinky hodnotia

AirlineRatings.com vytvára rebríček na základe kombinácie odborných hodnotení a konkrétnych dát. Sleduje sa najmä počet vážnych incidentov za posledné dva roky, vek flotily, veľkosť flotily, miera incidentov, úmrtnosť pri nehodách, ekonomická stabilita spoločnosti, držba certifikácie IOSA, výsledky auditu krajiny podľa ICAO, ako aj zručnosti a výcvik pilotov.

Hodnotí sa nielen počet incidentov, ale aj to, ako ich posádka zvládla. Ako príklad sa uvádza minuloročný prípad letu JAL 516 v Tokiu, kde vďaka profesionálnemu zásahu posádky a disciplíne cestujúcich nedošlo k tragédii. V niektorých prípadoch takéto zvládnuté incidenty dokonca zlepšujú celkové hodnotenie spoločnosti.

Rovnako sa zohľadňuje, či incidenty vznikli vinou leteckej spoločnosti alebo výrobcu. Napríklad, pri lete Alaska Airlines 1282 došlo k rýchlej dekompresii kabíny po odtrhnutí výplne dverí. Vyšetrovanie však ukázalo, že problém vznikol pri výrobe a ide o chybu výrobcu.

Lietanie je aj napriek všetkému stále mimoriadne bezpečné

Štatistiky ukazujú, že medzi rokmi 2018 až 2022 bola pravdepodobnosť úmrtia pri lete približne jedna ku 13,7 milióna. Na porovnanie, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrelo v roku 2023 pri dopravných nehodách viac než 1,19 milióna ľudí, čo predstavuje vyše dve úmrtia každú minútu.

AirlineRatings v spolupráci so Skyscannerom zároveň spustil prvú platformu na rezerváciu leteniek, ktorá umožňuje porovnať lety nielen podľa ceny a trvania, ale aj podľa úrovne bezpečnosti. Cieľom je poskytnúť cestujúcim čo najviac informácií pre výber spoľahlivej spoločnosti.