Ľudia si „šňupnú“ a majú okamžitý nával energie: Na trhu sa objavil zvláštny kofkain, môže byť nebezpečný

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Užívateľ šnupe látku nosom a výrobcovia to propagujú ako doplnok na štúdium či párty.

Na trhu sa objavil nový trend, ktorý sa podobá na užívanie tvrdých drog, no v skutočnosti ide o legálny energetický prášok. Predáva sa pod rôznymi názvami, napríklad kofkain, a mladí ho vyhľadávajú pre rýchly nával energie.

Užívateľ ho šnupe nosom pomocou slamky alebo papiera a výrobcovia ho propagujú ako doplnok na štúdium či párty. Téme sa venoval portál CNN Prima News. Je to v podstate podobné, ako keď človek vypije kávu či energetický nápoj, akurát výrazne silenjšie. Základom zmesi je kofeín a niektoré byliny. Kofeín síce povzbudzuje nervovú sústavu, no vo vyšších či neskontrolovaných dávkach môže spôsobiť rôzne ťažkosti.

Nebezpečná dávka

Práve dávka je v tomto prípade podľa odborníkov problém, keďže presne odhadnúť malé množstvo prášku je náročné. Nebezpečné je aj kombinovanie s alkoholom. Lekári navyše varujú, že podobné produkty môžu slúžiť ako „most“ k tvrdým drogám. Zvyk na samotný spôsob užívania, teda šnupanie, môže u niektorých jedincov viesť k experimentovaniu s kokaínom či inými nelegálnymi látkami.

Navyše látky vdychované nosom účinkujú oveľa rýchlejšie než tie, ktoré sa prehltnú. Prípravok momentálne v Česku nepodlieha žiadnym reguláciám. Nejde o potravinu, doplnok výživy ani tabakový výrobok, preto nie je zaradený do žiadnej právnej kategórie. Niektoré krajiny však už sprísnili pravidlá, medzi nimi Francúzsko a Bulharsko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Politico: EÚ si berie Slovensko pod drobnohľad. Chce, aby sme sa odstrihli od ruskej ropy,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac