Ľudia si „šňupnú“ a majú okamžitý nával energie: Na trhu sa objavil zvláštny kofkain, môže byť nebezpečný

Na trhu sa objavil nový trend, ktorý sa podobá na užívanie tvrdých drog, no v skutočnosti ide o legálny energetický prášok. Predáva sa pod rôznymi názvami, napríklad kofkain, a mladí ho vyhľadávajú pre rýchly nával energie.
Užívateľ ho šnupe nosom pomocou slamky alebo papiera a výrobcovia ho propagujú ako doplnok na štúdium či párty. Téme sa venoval portál CNN Prima News. Je to v podstate podobné, ako keď človek vypije kávu či energetický nápoj, akurát výrazne silenjšie. Základom zmesi je kofeín a niektoré byliny. Kofeín síce povzbudzuje nervovú sústavu, no vo vyšších či neskontrolovaných dávkach môže spôsobiť rôzne ťažkosti.
Nebezpečná dávka
Práve dávka je v tomto prípade podľa odborníkov problém, keďže presne odhadnúť malé množstvo prášku je náročné. Nebezpečné je aj kombinovanie s alkoholom. Lekári navyše varujú, že podobné produkty môžu slúžiť ako „most“ k tvrdým drogám. Zvyk na samotný spôsob užívania, teda šnupanie, môže u niektorých jedincov viesť k experimentovaniu s kokaínom či inými nelegálnymi látkami.
Navyše látky vdychované nosom účinkujú oveľa rýchlejšie než tie, ktoré sa prehltnú. Prípravok momentálne v Česku nepodlieha žiadnym reguláciám. Nejde o potravinu, doplnok výživy ani tabakový výrobok, preto nie je zaradený do žiadnej právnej kategórie. Niektoré krajiny však už sprísnili pravidlá, medzi nimi Francúzsko a Bulharsko.
Nahlásiť chybu v článku